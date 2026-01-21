Les news du 21 Janvier 2026
Les news du 21 Janvier 2026 Exhumed - Protrusion
|Intitulé Red Asphalt , le nouvel album d'EXHUMED (Death Metal, USA) sortira le 20 février prochain sur Relapse Records. Après "Unsafe At Any Speed", en voici un deuxième extrait avec le clip de Shovelhead" :
01. Unsafe At Any Speed
02. Red Asphalt
03. Shock Trauma
04. Shovelhead
05. The Iron Graveyard
06. Crawling From The Wreckage
07. Signal Thirty
08. Death On Four Wheels
09. Symphorophilia
10. The Fumes
|PROTRUSION (Death Metal, USA) sortira son premier album intitulé The Last Suppuration en mars prochain sur Sevared Records. En voici un premier extrait avec le titre "Boiled At Birth" à découvrir ci-dessous :
