(Lien direct) Red Asphalt , le nouvel album d'EXHUMED (Death Metal, USA) sortira le 20 février prochain sur Relapse Records. Après "Unsafe At Any Speed", en voici un deuxième extrait avec le clip de Shovelhead" :



01. Unsafe At Any Speed

02. Red Asphalt

03. Shock Trauma

04. Shovelhead

05. The Iron Graveyard

06. Crawling From The Wreckage

07. Signal Thirty

08. Death On Four Wheels

09. Symphorophilia

10. The Fumes






