Les news du 23 Janvier 2026
News
Les news du 23 Janvier 2026 Cemetery Reign - Vargrav - Extirpation
»
|CEMETERY REIGN (Death / Crust, USA) sortira son premier album intitulé Confined To Time le 26 février prochain sur Carbonized Records. En voici un premier extrait avec le titre "Pendulum Clock" :
01. Escape Survival
02. Pendulum Clock
03. Spiral Eyes
04. Grave Depression
05. Despised By Fire
06. Infernal Punishment
07. Captive In A Coffin
08. Curse Of Despair
|
»
|VARGRAV (Black Metal, Finlande) sortira son nouvel album intitulé Dimension: Daemonium courant mars sur Wolfspell Records. En voici un nouvel extrait avec le titre "Moonfrost Storms" à découvrir ci-dessous :
|
»
|EXTIRPATION (Black / Thrash, Italie) vient de dévoiler un nouveau single. Découvrez ci-dessous "Insignificant Kingdom" :
|
