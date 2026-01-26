Les news du 26 Janvier 2026
Les news du 26 Janvier 2026 Fossilization - Mutagenic Host - Worm
|FOSSILIZATION (Death Metal, Brésil) a dévoilé un nouvel extrait de son album Advent Of Wounds qui sortira le 13 février via Everlasting Spew Records. "Servo" est à découvrir ci-dessous :
|MUTAGENIC HOST (Death Metal, Royaume-Uni) a sorti vendredi dernier un single intitulé Grotesque Union / Chimeric Vestige. Celui-ci est à découvrir en intégralité ci-dessous :
01. Grotesque Union
02. Chimeric Vestige
|Intitulé Necropalace, le nouvel album de WORM (Death / Doom / Black Metal, USA) sortira le 13 février prochain sur Century Media Records. En voici un troisième extrait avec le titre "Witchmoon: The Infernal Masquerade" avec un featuring de Marty Friedman (ex-Megadeth, ex-Cacophony...) à découvrir ci-dessous.
01. Gates To The Shadowzone (Intro)
02. Necropalace
03. Halls Of Weeping
04. The Night Has Fangs
05. Dragon Dreams
06. Blackheart
07. Witchmoon: The Infernal Masquerade (featuring Marty Friedman)
