chargement...

haut de page
Remontez pour accéder au menu
148 visiteurs :: Invité  » se connecter  » s'enregistrer
LES SORTIES REMEMBER COMMENTAIRES
Moonchild Trio
 Moonchild Trio - Moonchild,... (C)
Par Sosthène		   
Les news du 24 Janvier 2026
 Les news du 24 Janvier 2026... (N)
Par Niktareum		   
Cross Of Disbelief
 Cross Of Disbelief - Cross ... (C)
Par AxGxB		   
Les news du 23 Janvier 2026
 Les news du 23 Janvier 2026... (N)
Par Jean-Clint		   
Lust Of Decay
 Lust Of Decay - Entombed In... (C)
Par Sosthène		   
Misfire
 Misfire - Product of the En... (C)
Par Jean-Clint		   
Les news du 21 Janvier 2026
 Les news du 21 Janvier 2026... (N)
Par Jean-Clint		   
Fatal Realm
 Fatal Realm - Of No Consequ... (C)
Par Sosthène		   
Innumerable Forms
 Innumerable Forms - Pain Ef... (C)
Par Lestat		   
Les news du 17 Janvier 2026
 Les news du 17 Janvier 2026... (N)
Par Sosthène		   
KEN Mode
 KEN Mode - Null (C)
Par gulo gulo		   
Yellow Eyes
 Yellow Eyes - Confusion Gate (C)
Par Bras Cassé		   
Les news du 15 Janvier 2026
 Les news du 15 Janvier 2026... (N)
Par Sosthène		   
Chaos Inception
 Chaos Inception - Vengeance... (C)
Par Keyser		   

Les news du 26 Janvier 2026

News
Les news du 26 Janvier 2026 Worm
»
(Lien direct)
Intitulé Necropalace , le nouvel album de WORM (Death / Doom / Black Metal, USA) sortira le 13 février prochain sur Century Media Records. En voici un troisième extrait avec le titre "Witchmoon: The Infernal Masquerade" avec un featuring de Marty Friedman (ex-Megadeth, ex-Cacophony...) à découvrir ci-dessous.

01. Gates To The Shadowzone (Intro)
02. Necropalace
03. Halls Of Weeping
04. The Night Has Fangs
05. Dragon Dreams
06. Blackheart
07. Witchmoon: The Infernal Masquerade (featuring Marty Friedman)
Thrasho AxGxB
26 Janvier 2026

AJOUTER UN COMMENTAIRE

 
Vous devez être enregistré(e) et connecté(e) pour participer.
GROUPES DU JOUR
Worm
 Worm
Death / Doom - 2012 - Etats-Unis		   
Ascensions Of Fire Tour
Gohrgone + Lucifer's Child ...
Lire le live report
Hybris
Viva Exploitation (EP)
Lire la chronique
1928
L'appel du spectre
Lire la chronique
Barabbas
La Mort Appelle Tous Les Vi...
Lire la chronique
Moonchild Trio
Moonchild, Songs Without Words
Lire la chronique
Chaos Revealed
Foretold in Ashes (EP)
Lire la chronique
Cross Of Disbelief
Cross Of Disbelief (EP)
Lire la chronique
Lust Of Decay
Entombed In Sewage
Lire la chronique
Crimson Butchery
Stalker
Lire la chronique
Misfire
Product of the Environment
Lire la chronique
Fatal Realm
Of No Consequence (Single)
Lire la chronique
Disarray
The Darkening (EP)
Lire la chronique
Gormoth
Winterfall
Lire la chronique
Breakdown
Divide and Konquer (EP)
Lire la chronique
Innumerable Forms
Pain Effulgence
Lire la chronique
Bilan 2025
Lire le bilan
Suicidal Madness
Nous sommes déjà morts
Lire la chronique
SoulReapers
Melody of Chaos
Lire la chronique
KEN Mode
Void
Lire la chronique
Sardonic Allegiance
Coast II (EP)
Lire la chronique
Nyctophilia
Stargazer
Lire la chronique
KEN Mode
Null
Lire la chronique
Perfidious
Savouring His Flesh
Lire la chronique
La photo mystère du 16 Janvier 2026
Jouer à la Photo mystère
Castle Rat
The Bestiary
Lire la chronique
Ectospire
Spiritual Dismemberment (EP)
Lire la chronique
Defamatory
Path Of No Return
Lire la chronique
Buried Souls
Here Comes the Void (EP)
Lire la chronique
Ruinous Power
Extreme Danger: Prototype W...
Lire la chronique
Kirottu
Barren
Lire la chronique