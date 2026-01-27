»

(Lien direct) Morning Star, le nouvel album de KËKHT ARÄKH (Black Metal, Ukraine) sortira le 27 mars prochain sur Sacred Bones Records. En voici un premier extrait avec le titre "Three Winters Away" à découvrir ci-dessous :



01. Wänderer

02. Castle

03. Lament

04. Genom Sorgen (featuring VS--55)

05. Angest

06. Mörker Över Mörker

07. Three Winters Away

08. Drömsång

09. Raven King

10. Vigil

11. Eternal martyr (featuring Bladee)

12. Trollsång (featuring Spöke)

13. Land Av Evig Natt I

14. Land Av Evig Natt II

15. Gates

16. Morning star

17. Outro (featuring Varg2™)



