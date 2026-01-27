Intitulé Morning Star, le nouvel album de KËKHT ARÄKH (Black Metal, Ukraine) sortira le 27 mars prochain sur Sacred Bones Records. En voici un premier extrait avec le titre "Three Winters Away" à découvrir ci-dessous :
01. Wänderer
02. Castle
03. Lament
04. Genom Sorgen (featuring VS--55)
05. Angest
06. Mörker Över Mörker
07. Three Winters Away
08. Drömsång
09. Raven King
10. Vigil
11. Eternal martyr (featuring Bladee)
12. Trollsång (featuring Spöke)
13. Land Av Evig Natt I
14. Land Av Evig Natt II
15. Gates
16. Morning star
17. Outro (featuring Varg2™)
SLAVE ONE (Death Technique Moderne, France) a dévoilé un premier extrait de son nouvel album intutlé The Seraphic Conspiracy qui sortira le 20 février via Crypt Of Dr. Gore. "A Sigil Traced With Coal" se découvre ici :
TERATOMA (Death Metal, Allemagne) sortira son nouvel album intitulé Longing Voracity le 25 mars prochain sur Me Saco Un Ojo Records. En voici deux extraits avec les titres "Exordium" et "Longing Voracity" à découvrir ci-dessous :
01. Exordium
02. Longing Voracity
03. Chaotic Bewilderment
04. Ravaged And Absorbed
05. Perpetual Anguish
06. Circle Of Perdition
07. Interim
08. Festering Realm
09. Spewing Atrocities
10. Stertorous Whisper
