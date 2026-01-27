Les news du 27 Janvier 2026
Les news du 27 Janvier 2026 Teratoma - Tulus - Evig Natt
|TERATOMA (Death Metal, Allemagne) sortira son nouvel album intitulé Longing Voracity le 25 mars prochain sur Me Saco Un Ojo Records. En voici deux extraits avec les titres "Exordium" et "Longing Voracity" à découvrir ci-dessous :
01. Exordium
02. Longing Voracity
03. Chaotic Bewilderment
04. Ravaged And Absorbed
05. Perpetual Anguish
06. Circle Of Perdition
07. Interim
08. Festering Realm
09. Spewing Atrocities
10. Stertorous Whisper
|TULUS (Black Metal, Norvège) sortira son nouvel opus Morbid Desires le 27 mars via Darkness Shall Rise Productions. Tracklist :
1. Salme II
2. Skabb
3. Tulus
4. Kistesmed
5. Vanvidd
6. Hedengangen
7. Fossegrimens vakt
8. Skauånd
9. Sabbat
|EVIG NATT (Gothic/Doom, Norvège) a mis en ligne une "lyric video" pour le morceau "Death" extrait de son nouvel album Vaketimen à venir le 20 février sur Wormholedeath. Tracklist :
01. Shimmer
02. Last of the Light
03. Death
04. Når Lyset Svikte
05. Gråtaslaget
06. Sorrow My Worl
07. In the Darkness
08. Eahparas
09. Tallemaja
10. At the End of the Night
