TERATOMA (Death Metal, Allemagne) sortira son nouvel album intitulé Longing Voracity le 25 mars prochain sur Me Saco Un Ojo Records. En voici deux extraits avec les titres "Exordium" et "Longing Voracity" à découvrir ci-dessous :



01. Exordium

02. Longing Voracity

03. Chaotic Bewilderment

04. Ravaged And Absorbed

05. Perpetual Anguish

06. Circle Of Perdition

07. ⁠Interim

08. Festering Realm

09. Spewing Atrocities

10. ⁠Stertorous Whisper



Longing Voracity de Teratoma

TULUS (Black Metal, Norvège) sortira son nouvel opus Morbid Desires le 27 mars via Darkness Shall Rise Productions. Tracklist :



1. Salme II

2. Skabb

3. Tulus

4. Kistesmed

5. Vanvidd

6. Hedengangen

7. Fossegrimens vakt

8. Skauånd

9. Sabbat





EVIG NATT (Gothic/Doom, Norvège) a mis en ligne une "lyric video" pour le morceau "Death" extrait de son nouvel album Vaketimen à venir le 20 février sur Wormholedeath. Tracklist :



01. Shimmer

02. Last of the Light

03. Death

04. Når Lyset Svikte

05. Gråtaslaget

06. Sorrow My Worl

07. In the Darkness

08. Eahparas

09. Tallemaja

10. At the End of the Night





Fossilization - Mutagenic Host - Worm

