Les news du 27 Janvier 2026

News
Les news du 27 Janvier 2026 Tulus - Evig Natt
»
(Lien direct)
TULUS (Black Metal, Norvège) sortira son nouvel opus Morbid Desires le 27 mars via Darkness Shall Rise Productions. Tracklist :

1. Salme II
2. Skabb
3. Tulus
4. Kistesmed
5. Vanvidd
6. Hedengangen
7. Fossegrimens vakt
8. Skauånd
9. Sabbat

»
(Lien direct)
EVIG NATT (Gothic/Doom, Norvège) a mis en ligne une "lyric video" pour le morceau "Death" extrait de son nouvel album Vaketimen à venir le 20 février sur Wormholedeath. Tracklist :

01. Shimmer
02. Last of the Light
03. Death
04. Når Lyset Svikte
05. Gråtaslaget
06. Sorrow My Worl
07. In the Darkness
08. Eahparas
09. Tallemaja
10. At the End of the Night
Thrasho Keyser
27 Janvier 2026

