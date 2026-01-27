Les news du 27 Janvier 2026 News Les news du 27 Janvier 2026 Tulus - Evig Natt » (Lien direct) TULUS (Black Metal, Norvège) sortira son nouvel opus Morbid Desires le 27 mars via Darkness Shall Rise Productions. Tracklist :



1. Salme II

2. Skabb

3. Tulus

4. Kistesmed

5. Vanvidd

6. Hedengangen

7. Fossegrimens vakt

8. Skauånd

9. Sabbat





» (Lien direct) EVIG NATT (Gothic/Doom, Norvège) a mis en ligne une "lyric video" pour le morceau "Death" extrait de son nouvel album Vaketimen à venir le 20 février sur Wormholedeath. Tracklist :



01. Shimmer

02. Last of the Light

03. Death

04. Når Lyset Svikte

05. Gråtaslaget

06. Sorrow My Worl

07. In the Darkness

08. Eahparas

09. Tallemaja

10. At the End of the Night





VOIR AUSSI Les news du 26 Janvier 2026

Fossilization - Mutagenic Host - Worm

AJOUTER UN COMMENTAIRE

ARTICLES DU JOUR Hadopelagyal

Haematophoryktos

2025 - Amor Fati Productions

GROUPES DU JOUR