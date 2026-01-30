Les news du 30 Janvier 2026
|INSECT INSIDE (Slam/Brutal Death Metal, Russie) a dévoilé un deuxième extrait de son nouvel album intitulé Reborn In Blight qui sortira le 6 mars via Gore House Productions. "Parasite Messiah" se découvre ici :
|On en sait un peu plus sur le nouvel album de TANORK (Death Metal, Roazhon) intitulé Diskar et qui sortira le 20 mars prochain chez MusikÖ Eye. Voici sa tracklist :
01 – Gwad An Diaoul
02 – Enteuzet Get Trenk
03 – Diskar
04 – Distrujour Hor Bed
05 – Argad
06 – An Ankou Ar E Varc’h
07 – Sklaved An Doueed
08 – Slave New World (Sepultura cover)
