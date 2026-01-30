chargement...

Les news du 30 Janvier 2026

News
Les news du 30 Janvier 2026 Insect Inside - Tanork
»
(Lien direct)
INSECT INSIDE (Slam/Brutal Death Metal, Russie) a dévoilé un deuxième extrait de son nouvel album intitulé Reborn In Blight qui sortira le 6 mars via Gore House Productions. "Parasite Messiah" se découvre ici :

»
(Lien direct)
On en sait un peu plus sur le nouvel album de TANORK (Death Metal, Roazhon) intitulé Diskar et qui sortira le 20 mars prochain chez MusikÖ Eye. Voici sa tracklist :

01 – Gwad An Diaoul
02 – Enteuzet Get Trenk
03 – Diskar
04 – Distrujour Hor Bed
05 – Argad
06 – An Ankou Ar E Varc’h
07 – Sklaved An Doueed
08 – Slave New World (Sepultura cover)
Thrasho Jean-Clint + Niktareum
30 Janvier 2026

GROUPES DU JOUR
Insect Inside
 Insect Inside
Slam/Brutal Death Metal - 2017 - Russie		   
Tanork
 Tanork
2020 - France		   
