WARSIDE (Death Metal, France) a dévoilé le tracklisting et un extrait de son nouvel album intitulé Cognitive Extinction qui sortira le 17 avril via Gruesome Records. L'ensemble se découvre ici :



1. Mind Fracture

2. Synaptic Decay

3. Neurocide

4. Invasive Thoughts

5. Synthetic Abyss

6. Visceral

7. Thirst For Rot

8. Cognitive Extinction





