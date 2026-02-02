chargement...

Les news du 2 Février 2026

News
Les news du 2 Février 2026 Warside
»
(Lien direct)
WARSIDE (Death Metal, France) a dévoilé le tracklisting et un extrait de son nouvel album intitulé Cognitive Extinction qui sortira le 17 avril via Gruesome Records. L'ensemble se découvre ici :

1. Mind Fracture
2. Synaptic Decay
3. Neurocide
4. Invasive Thoughts
5. Synthetic Abyss
6. Visceral
7. Thirst For Rot
8. Cognitive Extinction
Thrasho Jean-Clint
2 Février 2026

