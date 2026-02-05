»

(Lien direct) MIZERY (Hardcore, USA) fera son grand retour après dix ans d'absence le 20 mars prochain avec un nouvel EP éponyme à paraître sur Flatspot Records. En voici un premier extrait avec le titre "The Weapon Pt. II" à découvrir ci-dessous :



01. Renegade Rhythm

02. 99 To 1

03. The Weapon

04. The Weapon Pt. II

05. Through A Bullet Hole

06. Eulogy



<a href="https://flatspotrecords.bandcamp.com/album/fsr93-mizery">FSR93 - Mizery de Mizery</a>