Les news du 5 Février 2026
News
Les news du 5 Février 2026 Mizery
|»
|MIZERY (Hardcore, USA) fera son grand retour après dix ans d'absence le 20 mars prochain avec un nouvel EP éponyme à paraître sur Flatspot Records. En voici un premier extrait avec le titre "The Weapon Pt. II" à découvrir ci-dessous :
01. Renegade Rhythm
02. 99 To 1
03. The Weapon
04. The Weapon Pt. II
05. Through A Bullet Hole
06. Eulogy
|
AJOUTER UN COMMENTAIRE
Par Sosthène
Par DeathDeath
Par gulo gulo
Par AxGxB
Par Sosthène
Par Niktareum
Par Jean-Clint
Par Sosthène
Par Keyser
Par Sosthène
Par Niktareum
Par AxGxB
Par Jean-Clint