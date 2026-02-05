chargement...

Les news du 5 Février 2026

News
Les news du 5 Février 2026 Mizery
»
(Lien direct)
MIZERY (Hardcore, USA) fera son grand retour après dix ans d'absence le 20 mars prochain avec un nouvel EP éponyme à paraître sur Flatspot Records. En voici un premier extrait avec le titre "The Weapon Pt. II" à découvrir ci-dessous :

01. Renegade Rhythm
02. 99 To 1
03. The Weapon
04. The Weapon Pt. II
05. Through A Bullet Hole
06. Eulogy
Thrasho AxGxB
5 Février 2026

