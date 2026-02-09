chargement...

Les news du 9 Février 2026

News
Les news du 9 Février 2026 Pilori - Quand le metal fait résonner la Chine - Ernte - Aschen - Virodh - Ceremonium - Enisum
»
(Lien direct)
PILORI (Blackened Crust / Grindcore / Death Metal, France) a dévoilé le tracklisting et un extrait de son nouvel album intitulé Sans Adieu qui sortira le 17 avril via Frozen Records et Terrain Vague. L'ensemble se découvre ici :

1. Lèse-Majesté
2. À Pierre Fendre
3. Le Couteau par la Lame
4. Chiendent
5. Chaos Rampant
6. Sans Adieu
7. La Présence des Absents
8. Avant que le Vent ne se Lève
9. Volontaire
10. La Rose et L'épine

»
(Lien direct)
Les pré-commandes pour le livre QUAND LE METAL FAIT RÉSONNER LA CHINE sont ouvertes à cette adresse. En voici la présentation par son auteur William Spok (Scholomance Webzine) :

Je viens de lancer les précommandes de mon livre Quand le metal fait résonner la Chine, issu de mon travail de recherche en tant que docteur en anthropologie, et prolongement de plusieurs années passées à documenter les scènes metal internationales via Scholomance Webzine.

Né en Chine avec des groupes pionniers comme Tang Dynasty, le metal chinois s’est construit entre héritages musicaux locaux, enjeux identitaires et influences globales. Entre folklorisation assumée et rejet de l’« exotisme », cette scène révèle des tensions esthétiques, politiques et culturelles souvent invisibles en Occident.
Le livre s’appuie sur une enquête de terrain menée au cœur du metal pékinois et propose une lecture nuancée d’une scène diverse, contrastée, loin des clichés qui dominent encore sa réception internationale.

Deux versions du livre sont disponibles :
– Édition simple à 27 €
– Édition collector, limitée à 90 exemplaires, à 45 €, comprenant :
• un double CD compilation d’artistes metal chinois
• deux affiches au format du livre, réalisées par Jeff Grimal
• un marque-page exclusif à cette édition
(L’artwork de la compilation est également signé Jeff Grimal.)

»
(Lien direct)
ERNTE (Black Metal, Suisse) a dévoilé le titre "Ritval Pyre" issu de son nouvel opus Der schwarzen Flamme Vermächtnis prévu le 13 février sur Purity Through Fire. Tracklist :

1. Warrior of the Black Flame
2. The Rise of the Older Ones
3. To Ashes
4. Lucifer
5. Lord of Ascending Flame
6. Wo sie wandelt
7. Ritval Pyre

»
(Lien direct)
ASCHEN (Black Metal, Espagne) a mis en ligne une "lyric video" pour le morceau "The Last Glow" extrait de son premier longue-durée The Never Ending Search à venir le 13 mars chez Wormholedeath.

»
(Lien direct)
VIRODH (Progressive Death Metal, Inde) sortira son premier long-format Harvest of Desolation le 6 mars via Erymanthian Records. Tracklist :

1. Initiation
2. Swept in Dismay
3. Dissolution of Karma
4. Kafkaesque
5. Kings of Deceit
6. Harvest of Desolation
7. Great Depression
8. Whispers in the Void

»
(Lien direct)
CEREMONIUM (Death/Doom, USA) vient de rééditer son album Into the Autumn Shade (1995) pour la première fois en vinyle sur Extremely Rotten Productions. Tracklist :

Side A
1. Nightfall in Heaven
2. Serenity
3. Incarnated Entity
Side B
4. Unveiled Tears
5. Our Mourning Forever Shrouds
6. Into the Autumn Shade

»
(Lien direct)
ENISUM (Black Metal atmosphérique à relents grunge, Italie) a dévoilé le tracklisting et un extrait de son nouvel album intitulé Autumn Embrace prévu pour le 27 mars via Avantgarde Music. L'ensemble se découvre ici :

1. Nowhere
2. Autumn Embrace
3. Oblivion Cave
4. Woods Of Lost Souls
5. Miss You
6. Sweet Autumn Of Decadence
7. Forest Breath
Thrasho Jean-Clint + Keyser
9 Février 2026

