(Lien direct) XORSIST (Death Metal, Suède) vient de dévoiler le tracklisting de son nouvel album Aberrations attendu dans le courant de l'année via Hammerheart Records, il se découvre ici :



1. Rest Impending

2. Souls To Mourn

3. Draped In Sorrow's Cloth...

4. An Elegy Unfolds

5. Of Where I Reside

6. Faceless

7. His Shrouded Gaze

8. ...And Aged In Embers

9. Disbelief

10. Memorial Cries