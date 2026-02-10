chargement...

Puritan Bone
 Puritan Bone - Ecstasy On T... (C)
Par Sosthène		   
Umulamahri
 Umulamahri - Learning The S... (C)
Par AxGxB		   
20th Anniversary
 20th Anniversary - Celeste ... (R)
Par Sosthène		   
Moonchild Trio
 Moonchild Trio - Moonchild,... (C)
Par Sosthène		   
Chat Pile / Hayden Pedigo
 Chat Pile / Hayden Pedigo -... (C)
Par Sosthène		   
Self Hypnosis
 Self Hypnosis - Contagion o... (C)
Par gulo gulo		   
His Hero Is Gone
 His Hero Is Gone - Fifteen ... (C)
Par AxGxB		   
Bloodtruth
 Bloodtruth - Execration (C)
Par Sosthène		   
Invictus
 Invictus - Nocturnal Visions (C)
Par DeathDeath		   
Kickback
 Kickback - Les 150 Passions... (C)
Par gulo gulo		   
Exxûl
 Exxûl - Sealed Into None (C)
Par AxGxB		   
Archvile King
 Archvile King - Aux Heures ... (C)
Par Sosthène		   
Les news du 10 Février 2026

News
Les news du 10 Février 2026 Cryptic Shift - Xorsist - Golgotha - Nuctemeron
»
(Lien direct)
Intitulé Overspace & Supertime, le nouvel album de CRYPTIC SHIFT (Death / Thrash Technique, Royaume-Uni) sortira le 27 février sur Metal Blade Records. En voici un deuxième extrait avec le titre "Cryogenically Frozen" à découvrir ci-dessous :

01. Cryogenically Frozen
02. Stratocumulus Evergaol
03. Hyperspace Topography
04. Hexagonal Eyes (Diverity Trepaphymphasyzm)
05. Overspace & Supertime

»
(Lien direct)
XORSIST (Death Metal, Suède) vient de dévoiler le tracklisting de son nouvel album Aberrations attendu dans le courant de l'année via Hammerheart Records, il se découvre ici :

1. Rest Impending
2. Souls To Mourn
3. Draped In Sorrow's Cloth...
4. An Elegy Unfolds
5. Of Where I Reside
6. Faceless
7. His Shrouded Gaze
8. ...And Aged In Embers
9. Disbelief
10. Memorial Cries

»
(Lien direct)
GOLGOTHA (Melodic Doom/Death Metal, Espagne) a mis en ligne "A Simple Life", un extrait de son album Hubris à paraître le 24 avril via
Abstract Emotions.

»
(Lien direct)
NUCTEMERON (Black/Speed Metal, Allemagne) sortira son premier long-format intitulé Demonic Sceptre via I Hate Records le 13 mars.

Le titre "After Violent Storm" est déjà en écoute sur son Bandcamp:
10 Février 2026

