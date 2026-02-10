chargement...
Les news du 10 Février 2026
News
Les news du 10 Février 2026
Cryptic Shift - Xorsist - Golgotha - Nuctemeron
»
(Lien direct)
Intitulé
Overspace & Supertime
, le nouvel album de
CRYPTIC SHIFT
(Death / Thrash Technique, Royaume-Uni) sortira le 27 février sur Metal Blade Records. En voici un deuxième extrait avec le titre "Cryogenically Frozen" à découvrir ci-dessous :
01. Cryogenically Frozen
02. Stratocumulus Evergaol
03. Hyperspace Topography
04. Hexagonal Eyes (Diverity Trepaphymphasyzm)
05. Overspace & Supertime
»
(Lien direct)
XORSIST
(Death Metal, Suède) vient de dévoiler le tracklisting de son nouvel album
Aberrations
attendu dans le courant de l'année via Hammerheart Records, il se découvre ici :
1. Rest Impending
2. Souls To Mourn
3. Draped In Sorrow's Cloth...
4. An Elegy Unfolds
5. Of Where I Reside
6. Faceless
7. His Shrouded Gaze
8. ...And Aged In Embers
9. Disbelief
10. Memorial Cries
»
(Lien direct)
GOLGOTHA
(Melodic Doom/Death Metal, Espagne) a mis en ligne "A Simple Life", un extrait de son album
Hubris
à paraître le 24 avril via
Abstract Emotions.
»
(Lien direct)
NUCTEMERON
(Black/Speed Metal, Allemagne) sortira son premier long-format intitulé
Demonic Sceptre
via I Hate Records le 13 mars.
Le titre "After Violent Storm" est déjà en écoute sur son Bandcamp:
<a href="https://ihate.bandcamp.com/album/demonic-sceptre">Demonic Sceptre by Nuctemeron</a>
AxGxB
+
Jean-Clint
+
Lestat
10 Février 2026
