Les news du 10 Février 2026
News
Les news du 10 Février 2026 Golgotha - Nuctemeron
|»
|GOLGOTHA (Melodic Doom/Death Metal, Espagne) a mis en ligne "A Simple Life", un extrait de son album Hubris à paraître le 24 avril via
Abstract Emotions.
|
|»
|NUCTEMERON (Black/Speed Metal, Allemagne) sortira son premier long-format intitulé Demonic Sceptre via I Hate Records le 13 mars.
Le titre "After Violent Storm" est déjà en écoute sur son Bandcamp:
|
AJOUTER UN COMMENTAIRE
Par AxGxB
Par Sosthène
Par Sosthène
Par Sosthène
Par gulo gulo
Par AxGxB
Par Sosthène
Par DeathDeath
Par gulo gulo
Par AxGxB
Par Sosthène
Par Niktareum
Par Jean-Clint
Par Sosthène
Par Keyser