Yûshû
 Yûshû - Yûshû (C)
Par Sakrifiss		   
Lard
 Lard - Pure Chewing Satisfa... (C)
Par gulo gulo		   
Worm
 Worm - Necropalace (C)
Par Krokodil		   
Furi Helium
 Furi Helium - No Altar Stan... (C)
Par Jean-Clint		   
Power Abuse
 Power Abuse - Madness Inside (C)
Par Jean-Clint		   
Puritan Bone
 Puritan Bone - Ecstasy On T... (C)
Par Sosthène		   
Umulamahri
 Umulamahri - Learning The S... (C)
Par AxGxB		   
20th Anniversary
 20th Anniversary - Celeste ... (R)
Par Sosthène		   
Moonchild Trio
 Moonchild Trio - Moonchild,... (C)
Par Sosthène		   
Chat Pile / Hayden Pedigo
 Chat Pile / Hayden Pedigo -... (C)
Par Sosthène		   
Self Hypnosis
 Self Hypnosis - Contagion o... (C)
Par gulo gulo		   
His Hero Is Gone
 His Hero Is Gone - Fifteen ... (C)
Par AxGxB		   
Bloodtruth
 Bloodtruth - Execration (C)
Par Sosthène		   
Invictus
 Invictus - Nocturnal Visions (C)
Par DeathDeath		   
Kickback
 Kickback - Les 150 Passions... (C)
Par gulo gulo		   
Exxûl
 Exxûl - Sealed Into None (C)
Par AxGxB		   
Archvile King
 Archvile King - Aux Heures ... (C)
Par Sosthène		   

Les news du 14 Février 2026

News
Les news du 14 Février 2026 Seminal Depravation - Eirð
»
(Lien direct)
C'est aujourd'hui que paraît via Rotten Music Sick and Disgusting Nights of a Maniac Stalker, le nouvel EP de SEMINAL DEPRAVATION (Brutal Death Metal, Colombie / Mexiique / Chili).

»
(Lien direct)
EIRÐ (Ambient Doom/Post-Metal, Allemagne) a sorti fin janvier l'EP Reflections. Tracklist :

1. The Grand Old Singularity
2. Requiem For A Dying Giant
3. A Voyage Past Midnight

Thrasho Lestat
14 Février 2026

Lard
 Lard
Pure Chewing Satisfaction
1997 - Alternative Tentacles		   
Hexvessel
 Hexvessel
Polar Veil
2023 - Svart Records		   

Hexvessel
Polar Veil
Lard
Pure Chewing Satisfaction
Voidhämmer
Noxious Emissions (EP)
Worm
Necropalace
Yûshû
Yûshû
Furi Helium
No Altar Stands Eternal
Crown Of Thornz
Mentally Vexed
Teigne
Résilience
Poison Ruïn
Confrere (EP)
Ectovoid
In Unreality's Coffin
Power Abuse
Madness Inside
Puritan Bone
Ecstasy On The Frontier Of ...
Umulamahri
Learning The Secrets Of Aci...
Kreator
Krushers Of The World
20th Anniversary
Celeste + Ways.
Chat Pile / Hayden Pedigo
In The Earth Again (Coll.)
Ellende
Zerfall
Self Hypnosis
Contagion of Despair
His Hero Is Gone
Fifteen Covnts of Arson
Phantom Corporation
Time And Tide
Sad Whisperings
The Hermit
Crush Your Soul
Ice Water
Dementia
The Insanity Chronicles
Cross Of Disbelief
Hands Bound In Absent Praye...
Live Report Tanork - Skelethal
Carnal Savagery
Crypt Of Decay
Crystal Sun
The Trace You Left
Cave In
Tides Of Tomorrow (EP)
Live Report Esodic - Anthares
Ernte
Der schwarzen Flamme Vermäc...
