Les news du 14 Février 2026
News
Les news du 14 Février 2026 Seminal Depravation - Eirð
|»
|C'est aujourd'hui que paraît via Rotten Music Sick and Disgusting Nights of a Maniac Stalker, le nouvel EP de SEMINAL DEPRAVATION (Brutal Death Metal, Colombie / Mexiique / Chili).
|
|»
|EIRÐ (Ambient Doom/Post-Metal, Allemagne) a sorti fin janvier l'EP Reflections. Tracklist :
1. The Grand Old Singularity
2. Requiem For A Dying Giant
3. A Voyage Past Midnight
|
AJOUTER UN COMMENTAIRE
Par Sakrifiss
Par gulo gulo
Par Krokodil
Par Jean-Clint
Par Jean-Clint
Par Sosthène
Par AxGxB
Par Sosthène
Par Sosthène
Par Sosthène
Par gulo gulo
Par AxGxB
Par Sosthène
Par DeathDeath
Par gulo gulo
Par AxGxB
Par Sosthène