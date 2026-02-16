Les news du 16 Février 2026
News
Les news du 16 Février 2026
|»
|INGESTED (Slam / Deathcore, Royaume-Uni) a dévoilé le tracklisting et un extrait de son nouvel album intitulé Denigration qui sortira le 8 mai via Metal Blade Records. L'ensemble se découvre ici :
1. Dragged Apart
2. Merciless Reflection
3. Watch You Fold
4. Stitch By Stitch
5. We Are All Inherently Evil
6. Dredge The Dark
7. Oaths Betrayed
8. Beaten Beyond The Veil
9. Steel Toe Truth
10. Cold Sun
|
