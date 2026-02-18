TOWERING (Black / Death Metal, France) vient de dévoiler un premier extrait de son nouvel album intitulé The Oblation Of Man qui sortira le 3 avril via Dolorem Records. "The Devouring Presence" s'écoute ci-dessous :
VORAGO (Black Metal, Allemagne/Mexique) sort son premier longue-durée Morulus le 20 février via Amor Fati Productions mais vous pouvez d'ores et déjà le découvrir en intégralité ci-dessous. Tracklist :
1. Torquemada
2. Rädern
3. Impetous to Burn
4. Negative Response
5. Darkhammer
6. As Gazes Back
7. Blutkelch
8. Morulus
ASENHEIM (Black Metal, Allemagne) sortira son nouveau disque Elbenblut le 24 avril sur Dominance of Darkness Records. Tracklist :
1. Ein Steiniger Weg
2. Ein Stern
3. Elbenblut I
4. Wächter der Nacht
5. Im Lande Mordor
6. Elbenblut II
7. Wo die Schatten drohen
8. Das letzte Zeitalter
9. Das Juwel von Erebor
10. Ein letzter Atemzug
11. Nicht mehr weit
THE FIFTH ALLIANCE (Post-Black/Sludge, Pays-Bas) a mis en ligne une "lyric video" pour le morceau "Phoenix" extrait de son nouvel album Stenahoria à venir le 28 avril via Tartarus Records, Ardua Music et Breathe Plastic. Tracklist :
1. Phoenix
2. Benandanti
3. Fool on the Hill
4. Battle of Barnet
5. Jakob
1 COMMENTAIRE(S)
18/02/2026 12:22