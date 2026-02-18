chargement...

News
»
(Lien direct)
TOWERING (Black / Death Metal, France) vient de dévoiler un premier extrait de son nouvel album intitulé The Oblation Of Man qui sortira le 3 avril via Dolorem Records. "The Devouring Presence" s'écoute ci-dessous :

»
(Lien direct)
VORAGO (Black Metal, Allemagne/Mexique) sort son premier longue-durée Morulus le 20 février via Amor Fati Productions mais vous pouvez d'ores et déjà le découvrir en intégralité ci-dessous. Tracklist :

1. Torquemada
2. Rädern
3. Impetous to Burn
4. Negative Response
5. Darkhammer
6. As Gazes Back
7. Blutkelch
8. Morulus

»
(Lien direct)
ASENHEIM (Black Metal, Allemagne) sortira son nouveau disque Elbenblut le 24 avril sur Dominance of Darkness Records. Tracklist :

1. Ein Steiniger Weg
2. Ein Stern
3. Elbenblut I
4. Wächter der Nacht
5. Im Lande Mordor
6. Elbenblut II
7. Wo die Schatten drohen
8. Das letzte Zeitalter
9. Das Juwel von Erebor
10. Ein letzter Atemzug
11. Nicht mehr weit

»
(Lien direct)
Le one-man band EL MUERTO (Blackened Death Metal, Pays-Bas) a dévoilé une vidéo pour le titre "Lich King" issu de son premier EP Lost and Amsterdamned (2025).

»
(Lien direct)
ALKHEMIA (Black Metal, France) sortira son nouvel opus Häxen le 13 mars chez Non Serviam Records. Tracklist :

01 Zeitgeist
02 Excressence
03 Hissing Ratz
04 Prekonition
05 Stars and Frozen Faces
06 Nonsense
07 Remnants

»
(Lien direct)
THE FIFTH ALLIANCE (Post-Black/Sludge, Pays-Bas) a mis en ligne une "lyric video" pour le morceau "Phoenix" extrait de son nouvel album Stenahoria à venir le 28 avril via Tartarus Records, Ardua Music et Breathe Plastic. Tracklist :

1. Phoenix
2. Benandanti
3. Fool on the Hill
4. Battle of Barnet
5. Jakob

»
(Lien direct)
HROB (Death/Doom, Slovaquie) sortira son premier long-format Brána Chladu le 27 avril sur Memento Mori (CD) et Night Terror (LP & K7). Tracklist :

1. Intro
2. Chrám Prázdnoty
3. Tiene Stromov
4. Genocída Snov
5. Medzihra
6. Zotročený Oheň
7. Brána Chladu
Thrasho Jean-Clint + Keyser
18 Février 2026

1 COMMENTAIRE(S)

Jean-Clint citer
Jean-Clint
18/02/2026 12:22
Ah cool pour ALKHEMIA, leur précédent album était très bon ! Hâte d'écouter ça ! Sourire

