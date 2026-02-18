»

(Lien direct) THE FIFTH ALLIANCE (Post-Black/Sludge, Pays-Bas) a mis en ligne une "lyric video" pour le morceau "Phoenix" extrait de son nouvel album Stenahoria à venir le 28 avril via Tartarus Records, Ardua Music et Breathe Plastic. Tracklist :



1. Phoenix

2. Benandanti

3. Fool on the Hill

4. Battle of Barnet

5. Jakob



