Les news du 21 Février 2026

Les news du 21 Février 2026 Exhumed - Blasart - Ainzamkait - Battlegrave - Unearthly Rites - Slakter - Alkhemia - Bras d'Honneur - Morgal - Bekor Qilish

» (Lien direct) Red Asphalt, le nouvel album d'EXHUMED (Death Metal, USA), sorti le 20 février sur Relapse Records, est déjà disponible en intégralité sur la chaîne YouTube officielle du label. Tracklist :



01. Unsafe At Any Speed

02. Red Asphalt

03. Shock Trauma

04. Shovelhead

05. The Iron Graveyard

06. Crawling From The Wreckage

07. Signal Thirty

08. Death On Four Wheels

09. Symphorophilia

10. The Fumes





» (Lien direct) BLASART (Black/Death, Chili) sortira son nouveau disque Depravatus Christianis Sacris le 28 mars chez Lavadome Productions. Tracklist :



1. Depravatus Christianis Sacris

2. Venenum Immersionem Ritual

3. Violatio Mortem illius Nazareni

4. Ritus Impositionis Sacrilega

5. Supplicia Absolutum Numinis Iram

6. Mors Extrema Imminentia

7. Vocatio Sanctis Phallus

8. Luxuriosa Promiscua Unio Carnalis Magnarum

9. Ecclesia Ardere



<a href="https://lavadome.bandcamp.com/album/depravatus-christianis-sacris">Depravatus Christianis Sacris de BLASART</a>

» (Lien direct) AINZAMKAIT (Black Metal, Allemagne) sortira son nouvel opus Fluch des Nachzehrers le 21 mars via Purity Through Fire. Tracklist :



1. Blutrausch

2. Fluch des Nachzehrers

3. Blut´ges Morgentau (feat. Revenant - Sarkrista/Order of Nosferat)

4. Pestritter

5. Antlitz des Mondes

6. Alb der Ewigkeit

7. Was bleibt ist Einsamkeit

8. Solange dein Herz schlägt





» (Lien direct) BATTLEGRAVE (Thrash/Death, Australie) sortira son nouvel album Enslavement le 10 avril en indépendant. Tracklist :



1) Soul Chasm

2) There Is Only Death

3) Bonesaw

4) Eyes Of Enslavement

5) Venom

6) The Grand Machine Of Despair

7) Asylum

8) Marked By Evil

9) Under The Banner We March

10) US Outpost 31





» (Lien direct) UNEARTHLY RITES (Death Metal, Finlande) a posté le morceau "Ignis Fatuus" issu de son nouveau disque Tortural Symphony of the Flesh qui sort le 3 avril sur Svart Records. Tracklist :



01. Tuonen tulijat, manan menijät

02. Sokli Fields Forever / A Radiative Picnic

03. Solstice

04. A Stygian Winterscape

05. Tortural Symphony of the Flesh

06. Ignis Fatuus

07. Metalli, liha, kone

08. Absurd Transgression

09. Not for the Weak

10. The Notion of Emerging Totalitarianism





» (Lien direct) SLAKTER (Thrash Metal, Indonésie) vient de sortir son premier longue-durée Infernal Exekution Reign chez Witches Brew (CD) et Tarung Records (K7). Tracklist :



01. Blitzkrieg

02. Steel-Rippin' Bitch

03. Hammer of Blasphemy

04. Sepulchral Overture

05. Thee Blightëd Invocation

06. Whoremageddon 666

07. Ode to the Forlorn God

08. Benediction

09. No Man's Land

10. Acts of Depravity, Pt. I

11. Acts of Depravity, Pt. II



<a href="https://slakterband.bandcamp.com/album/infernal-exekution-reign">Infernal Exekution Reign de Slakter</a>

» (Lien direct) ALKHEMIA (Black Metal, France) a dévoilé le titre "Prekonition" issu de son nouvel opus Häxen prévu le 13 mars via Non Serviam Records. Tracklist :



01 Zeitgeist

02 Excressence

03 Hissing Ratz

04 Prekonition

05 Stars and Frozen Faces

06 Nonsense

07 Remnants





» (Lien direct) BRAS D'HONNEUR (Black/Death avec R et V de Drudkh, Hate Forest, Precambrian, Blood of Kingu, Rattenfänger, etc., Ukraine) a mis en ligne le morceau "Trench Knife" extrait de son premier long-format Hate Speech à venir le 13 mars via Primitive Reaction. Tracklist :



1. Trench Knife

2. Scum of the Earth

3. Regicide

4. Main de Gloire

5. Eaten Alive by the Pigs

6. Crown of Nails

7. Stench of the Rotten Blood

8. Poisoning the Hearts with Malice

9. Disemboweled

10. Goat Rapists

11. Judas Cradle

12. Bras d'Honneur

13. Sheep in Wolf's Clothing





» (Lien direct) MORGAL (Black Metal, Finlande) va bientôt sortir son nouvel album The Seventh Circle sur Werewolf Records. Plus d'infos prochainement mais en voici déjà un premier extrait.





» (Lien direct) BEKOR QILISH (Death Metal, Italie) sortira son nouvel album intitulé Consecrated Abysses Of Dread le 27 mars prochain sur I, Voidhanger Records. En voici un premier extrait avec le titre "Emptiness-Wrought Cognition" :



01. Emptiness-Wrought Cognition

02. No Solace At The Eschaton

03. Fatal Remedy Of The Unyielding Plague

04. Everlasting Advent Of Eternal Forms - Part 1

05. Everlasting Advent Of Eternal Forms - Part 2

06. The Harmless Mask Of Disembowelment

07. Where Horror Fadeth, Error Transcendeth

08. None But Nothing Lies Beyond Destiny's Coils

09. The Abyss' Voice Grows Distant

10. The Fall Of Mortals In The Appearance Of The Unnameable



<a href="https://i-voidhangerrecords.bandcamp.com/album/consecrated-abysses-of-dread">Consecrated Abysses Of Dread de BEKOR QILISH</a>

