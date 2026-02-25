Les news du 25 Février 2026
News
Les news du 25 Février 2026 Mylingar - Dying Effigy - Terror
|»
|MYLINGAR (Black / Death, Suède) sortira son nouvel album intitulé Út le 17 avril prochain sur Amor Fati Productions. En voici un premier extrait avec le titre "Rækta" à découvrir ci-dessous :
01. Megi
02. Blóð
03. Mitt
04. Rækta
05. Jarðveginn
06. Af
07. Neðan
|
|»
|DYING EFFIGY (Death Metal, Hongrie) est un nouveau projet réunissant Tibor Hanyi de Cryptworm et Rothadás ainsi que Tamás Fröhlich (ex-Buried Remains). Le grooupe vient de signer sur Me Saco Un Ojo Records et prépare actuellement un mini-LP à paraître dans l'année. En attendant, en voici un premier extrait avec le titre "Fearless Agonization Through Psychosis" à découvrir ci-dessous :
|
|»
|Intitulé Still Suffer, le nouvel album de TERROR (Hardcore, USA) sortira le 24 avril prochain sur Flatspot Records. En voici un premier extrait avec le clip du morceau-titre à découvrir ci-dessous :
01. Erase You From My World
02. Still Suffer
03. Promised Only Lies
04. Destruction Of My Soul
05. Fear The Panic (featuring Chuck Ragan)
06. Death Of Hope
07. Beauty In The Losses (featuring Jay Peta)
08. A Deeper Struggle
09. To Hurt The Most
10. Deconstruct It (featuring Brody King & Dan Seely)
|
AJOUTER UN COMMENTAIRE
Par Sosthène
Par Sosthène
Par Jean-Clint
Par Jean-Clint
Par Jean-Clint
Par AxGxB
Par Ikea
Par BBB
Par Jean-Clint
Par Sosthène
Par WikingTheOne
Par Sosthène
Par DEMONIKA
Par Ludwiglio
Par gulo gulo