chargement...

haut de page
Remontez pour accéder au menu
248 visiteurs :: Invité  » se connecter  » s'enregistrer
LES SORTIES REMEMBER COMMENTAIRES
Coal Chamber
 Coal Chamber - Chamber Music (C)
Par Sosthène		   
Killing Pace
 Killing Pace - HCPM (C)
Par Sosthène		   
Deathraw
 Deathraw - Reduced To Ashes... (C)
Par Jean-Clint		   
Agressor
 Agressor - Deathreat (C)
Par Jean-Clint		   
Continuum Of Xul
 Continuum Of Xul - Voratore (C)
Par Jean-Clint		   
Cro-Mags
 Cro-Mags - The Age Of Quarrel (C)
Par AxGxB		   
Converge
 Converge - No Heroes (C)
Par Ikea		   
Lard
 Lard - Pure Chewing Satisfa... (C)
Par BBB		   
Les news du 18 Février 2026
 Les news du 18 Février 2026... (N)
Par Jean-Clint		   
Fossilization
 Fossilization - Advent Of W... (C)
Par Sosthène		   
Yûshû
 Yûshû - Yûshû (C)
Par WikingTheOne		   
20th Anniversary
 20th Anniversary - Celeste ... (R)
Par Sosthène		   
D.R.I.
 D.R.I. - Dirty Rotten EP (EP) (C)
Par DEMONIKA		   
Les Bâtards Du Roi
 Les Bâtards Du Roi - Les Ch... (C)
Par Ludwiglio		   
Deftones
 Deftones - Deftones (C)
Par gulo gulo		   

Les news du 25 Février 2026

News
Les news du 25 Février 2026 Mylingar - Dying Effigy - Terror
»
(Lien direct)
MYLINGAR (Black / Death, Suède) sortira son nouvel album intitulé Út le 17 avril prochain sur Amor Fati Productions. En voici un premier extrait avec le titre "Rækta" à découvrir ci-dessous :

01. Megi
02. Blóð
03. Mitt
04. Rækta
05. Jarðveginn
06. Af
07. Neðan

»
(Lien direct)
DYING EFFIGY (Death Metal, Hongrie) est un nouveau projet réunissant Tibor Hanyi de Cryptworm et Rothadás ainsi que Tamás Fröhlich (ex-Buried Remains). Le grooupe vient de signer sur Me Saco Un Ojo Records et prépare actuellement un mini-LP à paraître dans l'année. En attendant, en voici un premier extrait avec le titre "Fearless Agonization Through Psychosis" à découvrir ci-dessous :

»
(Lien direct)
Intitulé Still Suffer, le nouvel album de TERROR (Hardcore, USA) sortira le 24 avril prochain sur Flatspot Records. En voici un premier extrait avec le clip du morceau-titre à découvrir ci-dessous :

01. Erase You From My World
02. Still Suffer
03. Promised Only Lies
04. Destruction Of My Soul
05. Fear The Panic (featuring Chuck Ragan)
06. Death Of Hope
07. Beauty In The Losses (featuring Jay Peta)
08. A Deeper Struggle
09. To Hurt The Most
10. Deconstruct It (featuring Brody King & Dan Seely)
Thrasho AxGxB
25 Février 2026

AJOUTER UN COMMENTAIRE

 
Vous devez être enregistré(e) et connecté(e) pour participer.
GROUPES DU JOUR
Dying Effigy
 Dying Effigy
2025 - Hongrie		   
Mylingar
 Mylingar
2015 - Suède		   
Terror
 Terror
Hardcore - 2002 - Etats-Unis		   
Noctivagum
De Arcanis et Ritibus Sulph...
Lire la chronique
Cross Of Disbelief / Impunity
New York Vs. North Yorkshir...
Lire la chronique
Miasmic Serum
Better Left Dead (EP)
Lire la chronique
Winter Eternal
Unveiled Nightsky
Lire la chronique
Killing Pace
HCPM
Lire la chronique
None So Live - Cyrptopsy / 200 Stab Wounds / Inferi / Corpse Pile
Lire le podcast
Breizh Death Metal Party 2 Live Report
Lire le podcast
Coal Chamber
Chamber Music
Lire la chronique
Agressor
Deathreat
Lire la chronique
Slagmaur
Hulders Ritual
Lire la chronique
Moloch
Bend. Break. Kneel. Crawl.
Lire la chronique
Deathraw
Reduced To Ashes (EP)
Lire la chronique
Continuum Of Xul
Voratore
Lire la chronique
Gour
Tumultes (Démo)
Lire la chronique
Mascharat
Ars Aurea Mortis
Lire la chronique
Cro-Mags
The Age Of Quarrel
Lire la chronique
Barbarian
Reek Of God
Lire la chronique
Hexvessel
Nocturne
Lire la chronique
Uninhibited
From Flesh to Void (EP)
Lire la chronique
Le Diable
Le Diable - I
Lire la chronique
Fossilization
Advent Of Wounds
Lire la chronique
In Aeternum
...Of Death And Fire
Lire la chronique
Deftones
Deftones
Lire la chronique
La photo mystère du 16 Février 2026
Jouer à la Photo mystère
D.R.I.
Dirty Rotten EP (EP)
Lire la chronique
Hexvessel
Polar Veil
Lire la chronique
Lard
Pure Chewing Satisfaction
Lire la chronique
Voidhämmer
Noxious Emissions (EP)
Lire la chronique
Worm
Necropalace
Lire la chronique
Yûshû
Yûshû
Lire la chronique