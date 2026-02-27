»

(Lien direct) DEFECT DESIGNER (Death Metal Progressif, Norvège) sortira son nouvel album intitulé Depressants le 15 mai prochain sur Transcending Obscurity Records. En voici deux extraits avec les titres "Repeated Aversive Stimuli Inducer" et "Carte Blanche" à découvrir ci-dessous :



01. Daily Dose Of Gloom

02. Butterfly Juice Straws

03. Repeated Aversive Stimuli Inducer

04. Carte Blanche

05. Expiration Deferral Request Denied

06. Scorching The Rival Pogonomyrmex Burrows

07. Body Count Of My Cow Tail

08. I Heard Robespierre Screamed Like A Bitch

09. Peons Before My Drabbing Wings

10. As The Terracotta Dust Settles

11. Awaiting The Return Of The Golden Age

12. The Inevitable Mad Composite

13. Wrong Future Forecast



<a href="https://defectdesignerband.bandcamp.com/album/depressants">Depressants de DEFECT DESIGNER</a>

