Les news du 3 Mars 2026
News
Les news du 3 Mars 2026 Evil Warriors - Vile Desolation
|EVIL WARRIORS (Black/Thrash, Allemagne) a dévoilé le tracklisting et un extrait de son album éponyme qui sortira le 13 avril via Into Endless Chaos Records. L'ensemble se découvre ici :
1. Zweifel
2. Suche
3. Possessed
4. Entäußerung
5. Fieber
|VILE DESOLATION (Brutal Death Metal, Indonésie) sortira son premier album Annihilating The Consciousness le 8 mai sur Comatose Music. Un extrait vient d'être dévoilé :
Tracklist :
1. Veiled in Obscurity 03:17
2. Whispers Through the Shadowed Gates 03:03
3. Labyrinth of Torment 02:27
4. Shattered Reverie 03:12
5. The Sinister Symphony 03:01
6. Dementia's Embrace 03:10
7. Eyes of Madness 03:37
8. Eternal Lunacy 02:42
9. Chaos Unleashed 03:15
10. Sanctified in Ashes 03:01
