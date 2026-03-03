»

(Lien direct) EVIL WARRIORS (Black/Thrash, Allemagne) a dévoilé le tracklisting et un extrait de son album éponyme qui sortira le 13 avril via Into Endless Chaos Records. L'ensemble se découvre ici :



1. Zweifel

2. Suche

3. Possessed

4. Entäußerung

5. Fieber



<a href="https://evilwarriors-iec.bandcamp.com/album/s-t">S/T de Evil Warriors</a>