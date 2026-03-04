Les news du 4 Mars 2026
Les news du 4 Mars 2026 Exhumation - Funeral Chant
|EXHUMATION (Death Metal) et FUNERAL CHANT (Death Metal, USA) sortiront le 3 avril prochain sur Carbonized Records un split intitulé Sacred Oath: Temple Of Death. En voici un extrait par groupe avec les titres "Subterranean Ways" et "In Feverdreams..." à découvrir ci-dessous :
Exhumation
01. Master's Prayer
02. Meditation Through Death
03. Subterranean Ways
04. Everlasting Wail
Funeral Chant
05. Testimony Of Fire
06. In Feverdreams...
07. Sepulchral Pillars Of The Funereal Gate
