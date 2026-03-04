»

(Lien direct) EXHUMATION (Death Metal) et FUNERAL CHANT (Death Metal, USA) sortiront le 3 avril prochain sur Carbonized Records un split intitulé Sacred Oath: Temple Of Death. En voici un extrait par groupe avec les titres "Subterranean Ways" et "In Feverdreams..." à découvrir ci-dessous :



Exhumation

01. Master's Prayer

02. Meditation Through Death

03. Subterranean Ways

04. Everlasting Wail



Funeral Chant

05. Testimony Of Fire

06. In Feverdreams...

07. Sepulchral Pillars Of The Funereal Gate



<a href="https://carbonizedrecords.bandcamp.com/album/sacred-oath-temple-of-death">Sacred Oath: Temple of Death de Exhumation / Funeral Chant</a>

