Les news du 4 Mars 2026
Les news du 4 Mars 2026 Thorium - Horrific Visions - Witching Hour - Empire of Disease - Protrusion - Kõdu - Qwälen - Shadowspawn - Serpentheir - Graveborn - Relic - Zornhau - Sicarius - Tulus - Exhumation - Funeral Chant
|THORIUM (Death Metal, Danemark) a dévoilé un morceau inédit intitulé "MG42" qui s'écoute ici :
|HORRIFIC VISIONS (Brutal Death, U.S.A.) sortira le 15 mars chez Comatose Music son premier album Remnants Of Atrophy.
Un extrait est disponible ici :
Tracklist :
1. Malnutrition 03:54
2. Horrific Visions 01:30
3. Deranged Perversion 03:41
4. Crippled Under the Weight of a Hollow World 02:14
5. Synaptic Decay 01:43
6. Primal Regression 02:40
7. Disgusted Warped Mentality 03:10
8. Enlightenment Through Excruciating Torture 02:22
9. Remnants of Atrophy 03:59
|WITCHING HOUR (Blackened Heavy/Speed, Allemagne) sortira son nouveau disque Descending... Where Time Has Ceased to Exist le 22 mai chez Dying Victims Productions. Tracklist :
1. Descending... [2:31]
2. Where Time Has Ceased To Exist [7:16]
3. Profane Resurrection Of A Presumed Dead [6:14]
4. The Graves Yearn For The Dead [7:05]
5. A Night Under A Crimson Moons Lament [8:35]
6. ...And Then Came The Flames [11:25]
|EMPIRE OF DISEASE (Melodic Death Metal, Espagne) propose en écoute le morceau "Depravity" tiré de son nouvel opus While Everything Collapses qui sort le 19 mars via Xtreem Music. Tracklist :
01. The Beast Inside Me
02. Depravity
03. No Risk, No Glory
04. The Art of Manipulation
05. Torture Chamber
06. Hamunaptra
07. While Everything Collapses
08. More than a Hundred
|PROTRUSION (Death Metal avec des membres de Human Filleted et un ex-Gorgasm, USA) sortira son premier longue-durée The Last Suppuration le 13 mars chez Sevared Records (CD), Unholy Domain et Iron Fortress Records (K7) ainsi que plus tard au printemps sur Unholy Domain et Extremely Rotten Productions pour la version LP. Tracklist :
1) Confined to Anguish
2) Accursed Skin
3) Exhumer’s Romance
4) Morbid Mortality
5) Boiled at Birth
6) Slugs of Decadence
7) Scorned Vengeance
8) Sacrament
9) The Last Suppuration
10) Anthropophilic Anomaly
|KÕDU (Black Metal, Estonie) sortira son nouvel album Kirjad Sõgedate Külast le 25 avril via Antiq. Tracklist :
1. I [2:02]
2. II [5:24]
3. III [6:30]
4. IV [2:24]
5. V [5:03]
6. VI [6:39]
7. VII [3:43]
|QWÄLEN (Black/Punk, Finlande) offre son nouveau disque Veri Virtaa Edelleen en écoute intégrale sur ce lien à l'occasion de sa sortie vendredi sur Veri Virtaa Edelleen. Tracklist :
1. Hunnutettu maa
2. Matala hauta huutaa
3. Kahleet
4. Uusi nahka
5. Kiviä ja luita
6. Pirujen illallinen
7. Veri vastaa
8. Kuolleet jumalat
|SHADOWSPAWN (Death/Thrash, Danemark) a sorti son nouvel opus Cadaver Dogs chez Via Nocturna. Tracklist :
01. Spiral of Torment
02. The Apostate
03. Devil's Breath Retribution
04. Dark Waters
05. Eir to the Profane
06. Cadaver Dogs
07. Requiem of the Dispossessed
08. He Who Slept in Fire
09. Hollow Gods
10. Demonized and Blasphemous
|SERPENTHEIR (Symphonic/Melodic Death Metal, Pologne) a dévoilé le morceau "Celebrations" issu de son nouvel album Iridescence qui sort le 31 mars.
|GRAVEBORN (Progressive Death Metal/Deathcore, USA) a posté une vidéo "guitar playthrough" pour le morceau-titre de son nouveau disque Metempsychosis prévu le 3 avril en autoproduction. Tracklist :
1) Embers of Existence
2) The Archaea Paradox
3) Temporal Sands
4) Idols of Bone
5) Paralogs
6) Metempsychosis
7) River of the Eternal Mind
8) Epistatic Drift
9) Legacy of Light
10) The Maw of Recursion
11) Orthologs
|RELIC (Blackened Death Metal, USA) sortira son premier EP Crown of Flies le 3 avril en indépendant. Tracklist :
1. The Void Between Gods
2. Filth Of Rebirth
3. Scavengers Daughter
4. Iron Sactament
|ZORNHAU (Atmospheric Black/Doom/Ambient, Suède) a signé sur Wormholedeath pour la sortie physique de son premier long-format éponyme paru en novembre 2025 au format numérique uniquement. Tracklist :
01 I
02 II
03 III
04 IV
05 V
06 VI
07 VII
08 VIII
|SICARIUS (Black Metal, USA) sortira son nouvel opus Nex le 10 avril via Adirondack Black Mass. Tracklist :
1. Cold Death
2. Opened Obsidian Gateways
3. No Witnesses
4. Crashing Into The Abyss
5. Banshee
6. Daggers Down
7. The Hunger We Cannot Sate
8. An Aptitude For Elimination
9. Ambuscade
10. Nex (feat. Charles Hedger)
|TULUS (Black Metal, Norvège) a mis en ligne le morceau "Tulus" extrait de son nouvel album Morbid Desires à venir le 27 mars sur Darkness Shall Rise Productions. Tracklist :
1. Salme II
2. Skabb
3. Tulus
4. Kistesmed
5. Vanvidd
6. Hedengangen
7. Fossegrimens vakt
8. Skauånd
9. Sabbat
|EXHUMATION (Death Metal) et FUNERAL CHANT (Death Metal, USA) sortiront le 3 avril prochain sur Carbonized Records un split intitulé Sacred Oath: Temple Of Death. En voici un extrait par groupe avec les titres "Subterranean Ways" et "In Feverdreams..." à découvrir ci-dessous :
Exhumation
01. Master's Prayer
02. Meditation Through Death
03. Subterranean Ways
04. Everlasting Wail
Funeral Chant
05. Testimony Of Fire
06. In Feverdreams...
07. Sepulchral Pillars Of The Funereal Gate
