Les news du 7 Mars 2026
Les news du 7 Mars 2026
|Intitulé Descent, le nouvel album d'IMMOLATION (Death Metal, USA) sortira le 10 avril prochain sur Nuclear Blast Records. Après "Adversary", en voici un nouvel extrait avec le titre "Attrition" à découvrir ci-dessous :
01. These Vengeful Winds
02. The Ephemeral Curse
03. God's Last Breath
04. Adversary
05. Attrition
06. Bend Towards The Dark
07. Host
08. False Ascent
09. Banished
10. Descent
