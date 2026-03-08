chargement...

haut de page
Remontez pour accéder au menu
173 visiteurs :: Invité  » se connecter  » s'enregistrer
LES SORTIES REMEMBER COMMENTAIRES
Les news du 7 Mars 2026
 Les news du 7 Mars 2026 - A... (N)
Par Keyser		   
Mutagenic Host
 Mutagenic Host - The Diseas... (C)
Par Lestat		   
Cro-Mags
 Cro-Mags - Best Wishes (C)
Par Raziel		   
Vargrav
 Vargrav - The Nighthold (C)
Par Jean-Clint		   
MusikÖ_Eye FEST #3 : DOUCEUR NOIRE
 MusikÖ_Eye FEST #3 : DOUCEU... (R)
Par Jean-Clint		   
Geld
 Geld - Beyond The Floor (C)
Par AxGxB		   
Venthiax
 Venthiax - Rites Of Ra (EP) (C)
Par Sosthène		   
Coscradh
 Coscradh - Carving The Caus... (C)
Par Dantefever		   
Ensanguinate
 Ensanguinate - Death Saturn... (C)
Par Jean-Clint		   
Glassbone
 Glassbone - Ruthless Savage... (C)
Par Sosthène		   
Slakter
 Slakter - Infernal Exekutio... (C)
Par Jean-Clint		   
Norwalk
 Norwalk - Psycho Mirror (C)
Par Jean-Clint		   
Burial Hordes
 Burial Hordes - Ruins (C)
Par Keyser		   
Slaughterday
 Slaughterday - Dread Emperor (C)
Par Sosthène		   
Agressor
 Agressor - Deathreat (C)
Par Cujo		   
Winter Eternal
 Winter Eternal - Unveiled N... (C)
Par Lestat		   
De l’Abîme Naît l’Aube
 De l’Abîme Naît l’Aube - Ri... (C)
Par Lestat		   
Inoculation
 Inoculation - Actuality (C)
Par AxGxB		   
Megadeth
 Megadeth - Megadeth (C)
Par Keyser		   

Les news du 8 Mars 2026

News
Les news du 8 Mars 2026 Shewolff - Worship The Sacrifice - AmongRuins - Tyrann - Erbeet Azhak
»
(Lien direct)
SHEWOLFF (Black/Punk, Belgique) sortira son premier EP We're All Gonna Fukking Die le 22 mai sur Dying Victims Productions.Tracklist :

1. Eternal Night [3:49]
2. Guillotines [3:00]
3. We're All Gonna Fukking Die [3:48]
4. Nail + Burn [5:02]
5. Fantastik Fukk [2:06]
6. Konfusion [6:49]

»
(Lien direct)
WORSHIP THE SACRIFICE (Death Metal, Angleterre) sortira un nouvel EP intitué Veil of Revelations le 9 avril en indépendant. Tracklist :

1. Evolve
2. Crystal
3. Behind the Veil
4. Indigo Eyes
5. Nemesis
6. Show Them the Light

»
(Lien direct)
AMONGRUINS (Melodic Death Metal, Grèce) a mis en ligne une vidéo pour le morceau "Into The Flame" extrait de son nouvel opus Advent of Chaos paru le mois dernier chez Theogonia Records.

»
(Lien direct)
TYRANN (Heavy Metal avec des anciens Enforcer, Suède) sortira son nouvel album Tyrann Forever le 22 mai via Dying Victims Productions (CD) et Electric Assault Records (LP). Tracklist :

1. Born for Hell [3:05]
2. Tyrann Forever [3:26]
3. Demonomania [4:12]
4. Bathory I [3:09]
5. Kom Armageddon [3:53]
6. Natten Då de Döda Lever [3:32]
7. Allt Ska Brinna [3:50]
8. Bathory II [4:18]

»
(Lien direct)
ERBEET AZHAK (Black Metal, Belgique) vient de sortir son premier long-format Only the Vile Will Remain sur Amor Fati Productions. Tracklist :

1. Mother of Serpent
2. The Weakness of Our Cycle
3. The Wings of Liberation
4. Lecherous Angels
5. Death to the Self
6. Only the Vile
7. Erbeet Azhak
8. Unworthy But Lucid
9. The Inner Circle
Thrasho Keyser
8 Mars 2026

AJOUTER UN COMMENTAIRE

 
Vous devez être enregistré(e) et connecté(e) pour participer.
GROUPES DU JOUR
Mossystone
Mossystone (EP)
Lire la chronique
R.I.P. Soldier
The True Soldiers Never Die
Lire la chronique
Mutagenic Host
The Diseased Machine
Lire la chronique
Geld
Currency // Castration
Lire la chronique
Vargrav
The Nighthold
Lire la chronique
Crîssäegrîm
Heir of the Eternal Kingdom
Lire la chronique
Geld
Beyond The Floor
Lire la chronique
MusikÖ_Eye FEST #3 : DOUCEUR NOIRE
Aorlhac + Bliss Of Flesh + ...
Lire le live report
Wolfnacht
Erberinnerungen
Lire la chronique
Cro-Mags
Best Wishes
Lire la chronique
Venthiax
Rites Of Ra (EP)
Lire la chronique
Archaic
The Endgame Protocol
Lire la chronique
Glassbone
Ruthless Savagery (EP)
Lire la chronique
Ensanguinate
Death Saturnalia (With Temp...
Lire la chronique
La photo mystère du 1 Mars 2026
Jouer à la Photo mystère
Slakter
Infernal Exekution Reign
Lire la chronique
Sale Freux
...Elles S'envolèrent...
Lire la chronique
Devastrosity
Eviscerating Desolation
Lire la chronique
Norwalk
Psycho Mirror
Lire la chronique
Aabode
Hyper-Death
Lire la chronique
Burial Hordes
Ruins
Lire la chronique
Coscradh
Carving The Causeway To The...
Lire la chronique
Slaughterday
Dread Emperor
Lire la chronique
Inoculation
Actuality
Lire la chronique
De l’Abîme Naît l’Aube
Rituel : Initiation
Lire la chronique
Stworz
U śmierci na komornem
Lire la chronique
Megadeth
Megadeth
Lire la chronique
Alchemic Transmutation
Demo 2025 (Démo)
Lire la chronique
Converge
Love Is Not Enough
Lire la chronique
Kraken Duumvirate
The Stars Below, the Seas A...
Lire la chronique