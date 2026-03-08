chargement...
haut de page
Classic
Remontez pour accéder au menu
173 visiteurs
:: Invité »
se connecter
»
s'enregistrer
ACCUEIL
Accueil
Les news
Les sorties
Podcasts
Radio
Newsletters
Ne ratez pas !
GROUPES
Par nom
Par pays
Par intérêt
Liste complète
CHRONIQUES
Par parution
Par date de sortie
Par année
Extraits musicaux
Clips
Albums cultes
Labels
INTERVIEWS
Par parution
Par année
Le TKA!
CONCERTS
Live reports
Photos
DOSSIERS
Dossiers
Bilans
Présentations
INTERACTIVITE
Commentaires
Sondages
Photo mystère
Blindtests
TSMWE
THRASHO inc.
La Team
Les lecteurs
Les webzines
La Thrashothèque
Liens
Presse
Stats
CONTACT
Nous contacter
Recrutement
Faire un don
Boutique
Facebook
Twitter
Demander une chronique
FAQ
Avancée
LES SORTIES
Glassbone
Ruthless Savagery (EP)
Deathraw
Reduced To Ashes (EP)
Slaughterday
Dread Emperor
Calendrier des sorties
REMEMBER
Horna
Askel Lähempänä Saatanaa
(08/03/2013)
COMMENTAIRES
Les news du 7 Mars 2026 - A... (N)
Par Keyser
Mutagenic Host - The Diseas... (C)
Par Lestat
Cro-Mags - Best Wishes (C)
Par Raziel
Vargrav - The Nighthold (C)
Par Jean-Clint
MusikÖ_Eye FEST #3 : DOUCEU... (R)
Par Jean-Clint
Geld - Beyond The Floor (C)
Par AxGxB
Venthiax - Rites Of Ra (EP) (C)
Par Sosthène
Coscradh - Carving The Caus... (C)
Par Dantefever
Ensanguinate - Death Saturn... (C)
Par Jean-Clint
Glassbone - Ruthless Savage... (C)
Par Sosthène
Slakter - Infernal Exekutio... (C)
Par Jean-Clint
Norwalk - Psycho Mirror (C)
Par Jean-Clint
Burial Hordes - Ruins (C)
Par Keyser
Slaughterday - Dread Emperor (C)
Par Sosthène
Agressor - Deathreat (C)
Par Cujo
Winter Eternal - Unveiled N... (C)
Par Lestat
De l’Abîme Naît l’Aube - Ri... (C)
Par Lestat
Inoculation - Actuality (C)
Par AxGxB
Megadeth - Megadeth (C)
Par Keyser
Les news du 8 Mars 2026
News
Les news du 8 Mars 2026
Shewolff - Worship The Sacrifice - AmongRuins - Tyrann - Erbeet Azhak
»
(Lien direct)
SHEWOLFF
(Black/Punk, Belgique) sortira son premier EP
We're All Gonna Fukking Die
le 22 mai sur Dying Victims Productions.Tracklist :
1. Eternal Night [3:49]
2. Guillotines [3:00]
3. We're All Gonna Fukking Die [3:48]
4. Nail + Burn [5:02]
5. Fantastik Fukk [2:06]
6. Konfusion [6:49]
»
(Lien direct)
WORSHIP THE SACRIFICE
(Death Metal, Angleterre) sortira un nouvel EP intitué
Veil of Revelations
le 9 avril en indépendant. Tracklist :
1. Evolve
2. Crystal
3. Behind the Veil
4. Indigo Eyes
5. Nemesis
6. Show Them the Light
»
(Lien direct)
AMONGRUINS
(Melodic Death Metal, Grèce) a mis en ligne une vidéo pour le morceau "Into The Flame" extrait de son nouvel opus
Advent of Chaos
paru le mois dernier chez Theogonia Records.
»
(Lien direct)
TYRANN
(Heavy Metal avec des anciens Enforcer, Suède) sortira son nouvel album
Tyrann Forever
le 22 mai via Dying Victims Productions (CD) et Electric Assault Records (LP). Tracklist :
1. Born for Hell [3:05]
2. Tyrann Forever [3:26]
3. Demonomania [4:12]
4. Bathory I [3:09]
5. Kom Armageddon [3:53]
6. Natten Då de Döda Lever [3:32]
7. Allt Ska Brinna [3:50]
8. Bathory II [4:18]
<a href="https://electricassaultrecords.bandcamp.com/album/tyrann-forever">Tyrann Forever de Tyrann</a>
»
(Lien direct)
ERBEET AZHAK
(Black Metal, Belgique) vient de sortir son premier long-format
Only the Vile Will Remain
sur Amor Fati Productions. Tracklist :
1. Mother of Serpent
2. The Weakness of Our Cycle
3. The Wings of Liberation
4. Lecherous Angels
5. Death to the Self
6. Only the Vile
7. Erbeet Azhak
8. Unworthy But Lucid
9. The Inner Circle
Keyser
8 Mars 2026
VOIR AUSSI
Les news du 7 Mars 2026
Alkhemia - Virodh - Highgate - Fable - Goatpsalm - Legionary - Heruka - Stalemate of Wills - Deathstorm - Clouds Taste Satanic - Oldowan Gash - Aurora Disease - Karelian Warcry - Rosa Faenskap - Antrisch - Sounds Of Delusion - Immolation
AJOUTER UN COMMENTAIRE
Vous devez être enregistré(e) et connecté(e) pour participer.
GROUPES DU JOUR
Mossystone
Mossystone (EP)
Lire la chronique
R.I.P. Soldier
The True Soldiers Never Die
Lire la chronique
Mutagenic Host
The Diseased Machine
Lire la chronique
Geld
Currency // Castration
Lire la chronique
Vargrav
The Nighthold
Lire la chronique
Crîssäegrîm
Heir of the Eternal Kingdom
Lire la chronique
Geld
Beyond The Floor
Lire la chronique
MusikÖ_Eye FEST #3 : DOUCEUR NOIRE
Aorlhac + Bliss Of Flesh + ...
Lire le live report
Wolfnacht
Erberinnerungen
Lire la chronique
Cro-Mags
Best Wishes
Lire la chronique
Venthiax
Rites Of Ra (EP)
Lire la chronique
Archaic
The Endgame Protocol
Lire la chronique
Glassbone
Ruthless Savagery (EP)
Lire la chronique
Ensanguinate
Death Saturnalia (With Temp...
Lire la chronique
La photo mystère du 1 Mars 2026
Jouer à la Photo mystère
Slakter
Infernal Exekution Reign
Lire la chronique
Sale Freux
...Elles S'envolèrent...
Lire la chronique
Devastrosity
Eviscerating Desolation
Lire la chronique
Norwalk
Psycho Mirror
Lire la chronique
Aabode
Hyper-Death
Lire la chronique
Burial Hordes
Ruins
Lire la chronique
Coscradh
Carving The Causeway To The...
Lire la chronique
Slaughterday
Dread Emperor
Lire la chronique
Inoculation
Actuality
Lire la chronique
De l’Abîme Naît l’Aube
Rituel : Initiation
Lire la chronique
Stworz
U śmierci na komornem
Lire la chronique
Megadeth
Megadeth
Lire la chronique
Alchemic Transmutation
Demo 2025 (Démo)
Lire la chronique
Converge
Love Is Not Enough
Lire la chronique
Kraken Duumvirate
The Stars Below, the Seas A...
Lire la chronique
1999 - 2026 © THRASHOCORE
Powered by DeadEngine
ACCUEIL
Accueil
Les news
Les sorties
Podcasts
Radio
Newsletters
Ne ratez pas !
GROUPES
Par nom
Par pays
Par intérêt
Liste complète
CHRONIQUES
Par parution
Par date de sortie
Par année
Extraits musicaux
Clips
Albums cultes
Labels
INTERVIEWS
Par parution
Par année
Le TKA!
CONCERTS
Live reports
Photos
DOSSIERS
Dossiers
Bilans
Présentations
INTERACTIVITE
Commentaires
Sondages
Photo mystère
Blindtests
TSMWE
THRASHO inc.
La Team
Les lecteurs
Les webzines
La Thrashothèque
Liens
Presse
Stats
CONTACT
Nous contacter
Recrutement
Faire un don
Boutique
Facebook
Twitter
Demander une chronique
FAQ
Par Keyser
Par Lestat
Par Raziel
Par Jean-Clint
Par Jean-Clint
Par AxGxB
Par Sosthène
Par Dantefever
Par Jean-Clint
Par Sosthène
Par Jean-Clint
Par Jean-Clint
Par Keyser
Par Sosthène
Par Cujo
Par Lestat
Par Lestat
Par AxGxB
Par Keyser