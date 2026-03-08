»

(Lien direct) ERBEET AZHAK (Black Metal, Belgique) vient de sortir son premier long-format Only the Vile Will Remain sur Amor Fati Productions. Tracklist :



1. Mother of Serpent

2. The Weakness of Our Cycle

3. The Wings of Liberation

4. Lecherous Angels

5. Death to the Self

6. Only the Vile

7. Erbeet Azhak

8. Unworthy But Lucid

9. The Inner Circle



