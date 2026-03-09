Les news du 9 Mars 2026
Les news du 9 Mars 2026 Galibot - Sepultura
|GALIBOT (Black Metal, France) sortira son nouvel album intitulé Catabase le 8 mai via Les Acteurs de l'Ombre. Plus d'infos prochainement...
|SEPULTURA (Thrash, Brésil) a dévoilé le tracklisting et un extrait de son ultime sortie intitulée The Cloud Of Unknowing qui sortira le 24 avril via Nuclear Blast. L'ensemble se découvre ici :
1. All Souls Rising
2. Beyond The Dreams
3. Sacred Books
4. The Place
