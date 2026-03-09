chargement...
(09/03/2015)
Les news du 9 Mars 2026
News
Les news du 9 Mars 2026
Sandstorm - Deadly Carnage - Galibot - Sepultura
»
(Lien direct)
SANDSTORM
(Heavy Metal, Canada/Suède) sortira son nouvel EP
Dungeon of Death
le 22 mai sur Dying Victims Productions. Tracklist :
1. Dungeon of Death [3:27]
2. Slave to Sin [4:11]
3. Death After Life [4:27]
4. Close Combat [4:07]
5. Storm Tthe Gate [2:48]
6. The Bird [3:57]
»
(Lien direct)
DEADLY CARNAGE
(Post-Black Metal, Italie) vient de rééditer en autoproduction son premier album
Decadenza
(2008) pour la première fois en vinyle. Pour l'occasion l'artwork a été retravaillé et les morceaux remasterisés spécialement pour ce format.
<a href="https://deadlycarnage.bandcamp.com/album/decadenza-anniversary-edition-remastered">Decadenza (Anniversary Edition – Remastered) de Deadly Carnage</a>
»
(Lien direct)
GALIBOT
(Black Metal, France) sortira son nouvel album intitulé
Catabase
le 8 mai via Les Acteurs de l'Ombre. Plus d'infos prochainement...
»
(Lien direct)
SEPULTURA
(Thrash, Brésil) a dévoilé le tracklisting et un extrait de son ultime sortie intitulée
The Cloud Of Unknowing
qui sortira le 24 avril via Nuclear Blast. L'ensemble se découvre ici :
1. All Souls Rising
2. Beyond The Dreams
3. Sacred Books
4. The Place
Keyser
+
Jean-Clint
9 Mars 2026
