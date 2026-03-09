»

(Lien direct) DEADLY CARNAGE (Post-Black Metal, Italie) vient de rééditer en autoproduction son premier album Decadenza (2008) pour la première fois en vinyle. Pour l'occasion l'artwork a été retravaillé et les morceaux remasterisés spécialement pour ce format.



<a href="https://deadlycarnage.bandcamp.com/album/decadenza-anniversary-edition-remastered">Decadenza (Anniversary Edition – Remastered) de Deadly Carnage</a>