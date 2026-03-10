Les news du 10 Mars 2026
News
Les news du 10 Mars 2026 Toxikull - Möhrkvlth - Goholor
|TOXIKULL (Heavy/Speed, Portugal)a mis en ligne une vidéo pour le morceau-titre de son nouvel opus Turbulence à venir le 24 avril chez Dying Victims Productions. Tracklist :
1. Midnight Fire
2. Turbulence
3. Dragon Magic
4. Blessed By The Night
5. Dying Star
6. Strike Again
7. Hard To Break
8. Burning Spark
9. King of the Hammer
10. Flames of Glory
|MÖHRKVLTH (Black Metal, Bretagne) sortira son nouvel album Gwenojennoù An Ankounac’h le 5 mai via Antiq. Tracklist :
1. Dindan Gouloù Ar C'hroajoù Mein [8:47]
2. Va C'heriadenn [7:36]
3. Recueillement [1:45]
4. Pour Une Couronne De Chrysanthèmes [7:46]
5. Noz Ar Re Grouget [9:52]
6. Aux Songes De L'Hiver [8:18]
|GOHOLOR (Black/Death, Slovaquie) sortira son premier long-format Locus Damnatorum le 8 mmai sur Personal Records.
