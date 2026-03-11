»

(Lien direct) CROUCH (Hardcore, Belgique), groupe dans lequel on retrouve des membres et ex-membres de Rise And Fall, Wiegedood, Oathbreaker, Amenra et Living Gate, sortira son premier album intitulé Breaking The Catatonic State le 20 mars via le label Heimlich Manoeuvres. En voici deux extraits avec les clips de "Bad Seed" et "Lhotse" à découvrir ci-dessous :



01. Godby

02. Vidal

03. Yellow Eyes

04. Hatchets And Hammers

05. Twisted Colossus

06. Good Seed

07. Bad Seed

08. Geneva

09. Non-Competitive Garden Display

10. Lhotse





