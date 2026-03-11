Les news du 11 Mars 2026
News
Les news du 11 Mars 2026 Forlorn Citadel - Crouch
|»
|FORLORN CITADEL (Black Metal Atmosphérique, Australie) sortira son nouvel album intitulé An Oath Undone le 3 avril prochain via Northern Silence Productions. En voici un premier extrait avec le titre "Ironclad" à découvrir ci-dessous :
01. Ironclad
02. Ascend Into The Mist
03. The Return
04. Torchlit Granite Leads The Way
05. Rusted Steel (An Oath Undone)
|
|»
|CROUCH (Hardcore, Belgique), groupe dans lequel on retrouve des membres et ex-membres de Rise And Fall, Wiegedood, Oathbreaker, Amenra et Living Gate, sortira son premier album intitulé Breaking The Catatonic State le 20 mars via le label Heimlich Manoeuvres. En voici deux extraits avec les clips de "Bad Seed" et "Lhotse" à découvrir ci-dessous :
01. Godby
02. Vidal
03. Yellow Eyes
04. Hatchets And Hammers
05. Twisted Colossus
06. Good Seed
07. Bad Seed
08. Geneva
09. Non-Competitive Garden Display
10. Lhotse
|
AJOUTER UN COMMENTAIRE
Par Sosthène
Par isotaupe
Par Dantefever
Par Keyser
Par Raziel
Par Jean-Clint
Par Jean-Clint
Par AxGxB
Par Sosthène
Par Dantefever
Par Jean-Clint
Par Sosthène
Par Jean-Clint
Par Jean-Clint
Par Keyser
Par Sosthène
Par Cujo
Par Lestat
Par Lestat
Par AxGxB