Les news du 13 Mars 2026 Lago
|LAGO (Death Metal, USA) sortira son nouvel album intitulé Vigil le 8 mai prochain sur Everlasting Spew Records. En voici un premier extrait avec le titre "Fodder" à découvrir ci-dessous :
01. Behold, Ruin
02. Fodder
03. Procession Into Slaughter
04. Initiation Rite
05. In A House Of Ill Repute
06. Kingdom Without Pulse
07. The Land Was A Desert
