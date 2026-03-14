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Les news du 14 Mars 2026
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Les news du 14 Mars 2026 Motörhead - Candarian - The Modern Age Slavery - Necrogore
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|On a appris ce matin la disparition à l'âge de 64 ans de Phil Campbell, l'emblématique guitariste de MOTÖRHEAD (Hard/Rock N’Roll, Royaume-Uni) de 1983 à 2015. Il est décédé de complications chirurgicales, voir le message ci-dessous posté par sa famille :
« C’est avec une grande tristesse que nous annonçons le décès de notre père bien-aimé, Philip Anthony Campbell, qui s’est éteint paisiblement la nuit dernière après un long et courageux combat aux soins intensifs à la suite d’une importante opération complexe.
Phil était un mari dévoué, un père merveilleux et un grand-père fier et aimant, affectueusement surnommé “Bampi”. Il était profondément aimé de tous ceux qui l’ont connu et il nous manquera énormément. Son héritage, sa musique et les souvenirs qu’il a créés avec tant de gens vivront pour toujours.
Nous demandons respectueusement que la vie privée de notre famille soit respectée durant cette période extrêmement difficile. »
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|CANDARIAN (Death Metal, Costa Rica) a mis en ligne le morceau "Altars and Ancestors" extrait de son premier long-format Trepanación prévu le 27 avril sur Memento Mori (CD) et Me Saco Un Ojo Records (LP & K7). Tracklist :
1. Spectral Superstitions
2. Altars and Ancestors
3. Zombie Miscarriage
4. Skull Drilling Exorcism
5. Relinquished Víscera
6. Psychosurgery Ecstasy
7. Vilipendio del Cadaver
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|THE MODERN AGE SLAVERY (Deathcore, Italie) a sorti un nouveau single intitulé "No One Jokes at God" et extrait de son prochain EP 1969 | No One Jokes at God à venir cet automne.
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|NECROGORE (Death Metal, Italie) sortira son premier album intitulé Ectoplasmic Rape Phenomena le 20 mars sur Awakening Records. En voici un premier extrait avec le titre "Leeches On My Dick" à découvrir ci-dessous :
01. Intro
02. Raptured, Tortured And Chained
03. Offered To The Dead
04. Forced To Eat Shit
05. Leeches On My Dick
06. Ectoplasmic Rape Phenomena
07. Mediumistic Intercession
08. One Foot In The Grave
09. Sulphureal Morbid Corpse
10. The Texas Chainsaw Massacre 2 Main Theme (The Texas Chainsaw Massacre 2 Cover)
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GROUPES DU JOUR
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|Motörhead
Hard/Rock N’Roll - 1975 † 2015 - Royaume-Uni
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|Necrogore
2022 - Italie
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