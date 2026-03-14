»

(Lien direct) MOTÖRHEAD (Hard/Rock N’Roll, Royaume-Uni) de 1983 à 2015. Il est décédé de complications chirurgicales, voir le message ci-dessous posté par sa famille :



« C’est avec une grande tristesse que nous annonçons le décès de notre père bien-aimé, Philip Anthony Campbell, qui s’est éteint paisiblement la nuit dernière après un long et courageux combat aux soins intensifs à la suite d’une importante opération complexe.



Phil était un mari dévoué, un père merveilleux et un grand-père fier et aimant, affectueusement surnommé “Bampi”. Il était profondément aimé de tous ceux qui l’ont connu et il nous manquera énormément. Son héritage, sa musique et les souvenirs qu’il a créés avec tant de gens vivront pour toujours.



Nous demandons respectueusement que la vie privée de notre famille soit respectée durant cette période extrêmement difficile. »