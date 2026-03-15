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(Lien direct) THRASHOCORE : NOS NOUVELLES PLUMES



Nous avons le plaisir d’accueillir une nouvelle chroniqueuse, Nyx Aeterna Volturis, dont vous avez déjà pu lire les articles concernant Urluk et De l’abîme nait l’aube. Elle aime le black metal et vit à la campagne, nous lui souhaitons la bienvenue ainsi qu’une longue carrière de rédactrice parmi nous.



Youpimatin nous a également rejoints mais ce garnement tarde à publier sa prose vénérienne alors que ses MLT (Maladies Langagièrement Transmissibles) mettraient un peu plus de poésie dans nos pages.



N’hésitez pas à laisser des commentaires sur les chroniques car le plaisir naît de l’échange, comme tout habitué de clubs libertins le sait.



Bon dimanche !