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Les news du 15 Mars 2026

News
Les news du 15 Mars 2026 Thrashocore : nos nouvelles plumes - Whirlwind - Spirit Adrift - Doodswens - Sectarian Defacement - Lynx - Since The Death
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THRASHOCORE : NOS NOUVELLES PLUMES

Nous avons le plaisir d’accueillir une nouvelle chroniqueuse, Nyx Aeterna Volturis, dont vous avez déjà pu lire les articles concernant Urluk et De l’abîme nait l’aube. Elle aime le black metal et vit à la campagne, nous lui souhaitons la bienvenue ainsi qu’une longue carrière de rédactrice parmi nous.

Youpimatin nous a également rejoints mais ce garnement tarde à publier sa prose vénérienne alors que ses MLT (Maladies Langagièrement Transmissibles) mettraient un peu plus de poésie dans nos pages.

N’hésitez pas à laisser des commentaires sur les chroniques car le plaisir naît de l’échange, comme tout habitué de clubs libertins le sait.

Bon dimanche !

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WHIRLWIND (Heavy Metal, Espagne) a dévoilé le morceau "Winds of Ash and Dust" figurant sur son nouvel album 1640 qui sort le 24 avril sur Dying Victims Productions. Tracklist :

1. 1640 (Intro)
2. Days Of Doom
3. Rage Of The Conqueror
4. Winds Of Ash And Dust
5. Lese Majesty (Corpus de Sang)
6. Through Fire And Blood
7. Ready To Explode
8. By The Blood In Our Veins
9. Marching To Victory

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SPIRIT ADRIFT (Heavy/Doom, USA) vient de sortir un nouveau single intitulé "Eternal Celestial Energy" via 20 Buck Spin.

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DOODSWENS (Black Metal, Pays-Bas) a posté une vidéo pour le titre "The Black Flame" issu de son nouveau disque Doodswens prévu le 17 avril sur Svart Records. Tracklist :

1. Driven by Death
2. Verrot
3. The Black Flame
4. These Wounds Never Healed
5. She Carries the Curse
6. Devils Stone
7. Vlaamse vloek

»
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SECTARIAN DEFACEMENT (Brutal Death, Ukraine) sortira son premier long-format Hostile Consuming Rapture le 6 avril chez Grave Island Records. Tracklist :

1. Intro
2. Sectarian Ritual (Appalling Oath)
3. Mob Justice
4. Mental Putrefaction
5. Corrosion Spread
6. Hostile Consuming Rapture
7. Puddle of Gore
8. Dismal Liturgy
9. Famine 33
10. Suttee (Defeated Sanity Cover)

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LYNX (Heavy Metal/Hard Rock, Allemagne) a mis en ligne le morceau "Island Universe" tiré de son nouvel opus Trinity of Suns à venir le 24 avril via Dying Victims Productions. Tracklist :

1. Voyager
2. Oppressive Season
3. Trinity Of Suns
4. Parhelia (Interlude)
5. Stranger Sign In The Sky
6. Seven Days Of Darkness
7. Island Universe

»
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SINCE THE DEATH (Death/Black/Thrash, Suède) sortira son nouvel album Entangled le 24 avril sur Nordic Mission. Un premier extrait, "He Keeps Forgetting", est disponible à cette adresse. Tracklist :

01. When Hatred is Being Fueled
02. Adorable but Treacherous
03. He Keeps Forgetting
04. The Wolfs Hunting the Pure Hearted
05. Hearts are Getting Darker
06. As a Beloved Brother
07. Late to Anger No Revenge
08. Forgive All of Them
09. The Blackest of Days
10. Shine on Me
11. Eleventh
12. Beautifully Damaged
Thrasho Sosthène + Keyser
15 Mars 2026

1 COMMENTAIRE(S)

Lestat citer
Lestat
15/03/2026 14:16
La bienvenue aux nouvelles plumes de Thrasho !

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