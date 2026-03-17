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Les news du 17 Mars 2026

News
Les news du 17 Mars 2026 Aurora Borealis - Demon Spell - Ignobleth - Iselder - Daemonium Regni
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AURORA BOREALIS (Black/Death, USA) sortira son nouveau disque Disillusioned by the Illusion le 24 avril via Non Serviam Records. Tracklist :

01 Disillusioned By The Illusion
02 Millisecond Pulsar
03 Brimstone Rain
04 Betrayal At The Gates
05 Molten Sea
06 Phase Transition
07 Darkness His Canopy
08 Night Cannibals
09 Those Yet To Come
10 The Light Was Fire
11 Your Penumbra

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DEMON SPELL (Heavy Metal, Italie) a dévoilé le morceau "Dive the Hellfire" tiré de son premier full-length Blessed Be the Dark qui sort le 24 avril sur Dying Victims Productions. Tracklist :

1. As Lucifer Smiles
2. Hexes and Horrors
3. Curse of the Undead
4. High on Sacrifice
5. The Tolling
6. Dive the Hellfire
7. Premonitions
8. Blessed Be the Dark

»
(Lien direct)
IGNOBLETH (Blackened Death Metal, Italie) propose en écoute à cette adresse le titre "Proselyte Pig I" issu de son premier longue-durée Manor of Primitive Anticreation prévu le 17 avril chez Caligari Records. Tracklist :

1. Cults Of The Undead and Profane Necrolatry
2. Obelisk Of Deformity
3. Warped Abyssal Architectures
4. Spores
5. Forked Tongues
6. And The Lunar Mass Shatters
7. Interlude: Lecherous Sex Magick
8. Proselyte Pig I
9. Proselyte Pig II
10. Manor Of Primitive Anticreation
11. Among The Seventy-Two Embalmed Ekpyrotic Gods

»
(Lien direct)
Le one-man band ISELDER (Black Metal, Pays-de-Galle) sortira son nouvel album The 38th Division le 1er juin via Marwolaeth Records. Tracklist :

01 The Death of Wales
02 Bayonet
03 Call to Arms
04 Impending War
05 Glory
06 Llywelyn the Last
07 Trench Warfare
08 Embrace the End

»
(Lien direct)
DAEMONIUM REGNI (Black/Doom, Suède), projet de solo de Micke Broberg de Unanimated, a mis en ligne le morceau "Spiritus in Flammo" extrait de son premier long-format éponyme à venir le 17 avril sur Darkness Shall Rise Productions. Tracklist :

1. Mater Daemonium
2. Ascendens Tenebrae
3. Silentium Mors Itinerarum
4. Luna Sanguinea
5. Spiritus In Flammo
6. Sacrificium
7. Magica Cultus
8. Damnationem
Thrasho Keyser
17 Mars 2026

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