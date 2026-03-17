AURORA BOREALIS (Black/Death, USA) sortira son nouveau disque Disillusioned by the Illusion le 24 avril via Non Serviam Records. Tracklist :
01 Disillusioned By The Illusion
02 Millisecond Pulsar
03 Brimstone Rain
04 Betrayal At The Gates
05 Molten Sea
06 Phase Transition
07 Darkness His Canopy
08 Night Cannibals
09 Those Yet To Come
10 The Light Was Fire
11 Your Penumbra
IGNOBLETH (Blackened Death Metal, Italie) propose en écoute à cette adresse le titre "Proselyte Pig I" issu de son premier longue-durée Manor of Primitive Anticreation prévu le 17 avril chez Caligari Records. Tracklist :
1. Cults Of The Undead and Profane Necrolatry
2. Obelisk Of Deformity
3. Warped Abyssal Architectures
4. Spores
5. Forked Tongues
6. And The Lunar Mass Shatters
7. Interlude: Lecherous Sex Magick
8. Proselyte Pig I
9. Proselyte Pig II
10. Manor Of Primitive Anticreation
11. Among The Seventy-Two Embalmed Ekpyrotic Gods
DAEMONIUM REGNI (Black/Doom, Suède), projet de solo de Micke Broberg de Unanimated, a mis en ligne le morceau "Spiritus in Flammo" extrait de son premier long-format éponyme à venir le 17 avril sur Darkness Shall Rise Productions. Tracklist :
1. Mater Daemonium
2. Ascendens Tenebrae
3. Silentium Mors Itinerarum
4. Luna Sanguinea
5. Spiritus In Flammo
6. Sacrificium
7. Magica Cultus
8. Damnationem
Par Keyser
Par AxGxB
Par AxGxB
Par Lestat
Par Sosthène
Par gulo gulo
Par Keyser
Par MoM
Par isotaupe
Par Dantefever
Par Keyser
Par Raziel
Par Jean-Clint
Par Jean-Clint
Par AxGxB
Par Sosthène