»

(Lien direct) JUNGLE ROT (Old school death metal, Etats-Unis) a dévoilé le tracklisting et un extrait de son nouvel opus intitulé Cruel Face Of War qui sortira le 8 mai via Unique Leader. L'ensemble se découvre ici :



1. Intro

2. Apocalyptic Dawn

3. Cruel Face Of War

4. Maniacal

5. Suffer In Silence

6. Radicalized

7. Blade Of Betrayal

8. When The Elders Rise

9. Horrors Vile (feat. BENEDICTION)

10. Legacy Of The Damned

11. Rot Riffs

12. Hollow Husk



<a href="https://uniqueleaderrecords.bandcamp.com/album/cruel-face-of-war">Cruel Face Of War de Jungle Rot</a>