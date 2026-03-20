DARKTHRONE (Black Metal, Norvège) sortira son nouvel album intitulé Pre-Historic Metal le 8 mai prochain sur Peaceville Records. En voici un premier extrait avec le morceau-titre à découvrir ci-dessous :
01. They Found One Of My Graves
02. Pre-Historic Metal
03. Siberian Thaw
04. Deeply Rooted
05. The Dry Wells Of Hell
06. So I Marched To The Sunken Empire
07. Eat Eat Eat Your Pride
08. Eon 4
JUNGLE ROT (Old school death metal, Etats-Unis) a dévoilé le tracklisting et un extrait de son nouvel opus intitulé Cruel Face Of War qui sortira le 8 mai via Unique Leader. L'ensemble se découvre ici :
1. Intro
2. Apocalyptic Dawn
3. Cruel Face Of War
4. Maniacal
5. Suffer In Silence
6. Radicalized
7. Blade Of Betrayal
8. When The Elders Rise
9. Horrors Vile (feat. BENEDICTION)
10. Legacy Of The Damned
11. Rot Riffs
12. Hollow Husk
ATOMIC AGGRESSOR (Death Metal, Chili) a dévoilé un premier extrait de son nouvel album intitulé The Occult Forces qui sortira dans le courant de l'année via Hells Headbangers Records. "Dwellers Of The Unknown" s'écoute ici :
