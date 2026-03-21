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(Lien direct) DARK MEDIEVAL FEST. Il s'agit d'un événement mêlant Metal (Black/Pagan), univers médiéval/fantasy et marché d’artisans. Il se tiendra à Lamure-sur-Azergues, dans le Rhône.



Les groupes à l'affiche sont les suivants :

Aexylium - Folk Metal

Darkenhöld - Black Metal

Frozen Shield - Viking/Folk Metal

Lugh - Metal

Odraedir - Pagan Metal

Sorcières - Black / Folk metal



26€ (pré-vente) ; 30€ (sur place) ; gratuit (-12 ans)



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