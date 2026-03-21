Les news du 21 Mars 2026
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Les news du 21 Mars 2026 Brutal Swamp Fest - Dark Medieval Fest
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|La quatrième édition du BRUTAL SWAMP aura lieu le 25 avril à Saint-Omer, dans le Pas-de-Calais.
Les groupes à l'affiche sont les suivants :
Benighted - Brutal Death Metal
Monstrosity - Death Metal
Bio-Cancer - Thrash Metal
Creeping Fear - Death Metal
Dead Congregation - Death Metal
Miasmes - Black Metal
Reject The Sickness - Melodic Death Metal
Relics Of Humanity - Brutal Death Metal
35€ (pré-vente)
Lien événement Facebook
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|C'est le 2 mai qu'aura lieu cette année le DARK MEDIEVAL FEST. Il s'agit d'un événement mêlant Metal (Black/Pagan), univers médiéval/fantasy et marché d’artisans. Il se tiendra à Lamure-sur-Azergues, dans le Rhône.
Les groupes à l'affiche sont les suivants :
Aexylium - Folk Metal
Darkenhöld - Black Metal
Frozen Shield - Viking/Folk Metal
Lugh - Metal
Odraedir - Pagan Metal
Sorcières - Black / Folk metal
26€ (pré-vente) ; 30€ (sur place) ; gratuit (-12 ans)
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