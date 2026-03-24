Les news du 24 Mars 2026

News
Les news du 24 Mars 2026 Hajduk - From Distant Hills - Cruel Force - Magnadur - Wrang - Asenheim - Misty Route - Hautajaisyö - Machine Cult Ritual - Exorcizphobia - Verdun - Gorupted - Teratoma
Le one-man band HAJDUK (Black Metal, Bulgarie) sortira son premier longue-durée Хвърковата чета le 30 avril chez Amor Fati Productions. Tracklist :

1. Кърваво писмо [4:50]
2. Непобедима [8:30]
3. Ударите [6:27]
4. Дим до бога [4:37]
5. Три бюлбюла [6:31]
6. Черната река [7:58]

FROM DISTANT HILLS (Black Metal, Grèce) vient de sortir son premier full-length ...and Whispering Trees via Purity Through Fire. Tracklist :

1. Neverborn
2. Veins Of The Mountains
3. The Wolf Of The Black North
4. Night Womb
5. Stars Above The Northern Sky
6. Blood Of The Father
7. Sleep Divine
8. Beyond The Kingdom Of Ancestral Winds

CRUEL FORCE (Blackened Speed/Thrash, Allemagne) a dévoilé une vidéo pour le morceau "Warlords" figurant sur son nouvel opus Haneda à paraître le 27 mars sur Shadow Kingdom Records. Tracklist :

1. The Cross
2. Whips-A-Swinging
3. Savage Gods
4. Sword Of Iron
5. Crystal Skull
6. Warlords
7. Black Talon
8. Titan's Awakening
9. Haneda

Le one-man band MAGNADUR (Melodic Death Metal, Finlande) a posté un nouveau single intitulé "Rest If Needed" et tiré de son prochain album Bloodmoon over Niflheim qui sortira cet été.

WRANG (Black Metal, Pays-Bas) propose en écoute le titre "Voor ons de zee" issu de son nouvel opus Verwording prévu le 24 avril chez Dominance of Darkness Records. Tracklist :

1. Stilstand [5:56]
2. Entartete Kunst [6:20]
3. Nachten in Wahlheim [4:48]
4. Voor ons de zee [5:37]
5. De Duivel is de ander [6:38]
6. Bijtebauw [9:34]

ASENHEIM (Epic Black Metal, Allemagne) a dévoilé le morceau "Der Wächter der Nacht" extrait de son nouvel album Elbenblut à venir le 24 avril via Dominance of Darkness Records. Tracklist :

1. Ein Steiniger Weg
2. Ein Stern
3. Elbenblut I
4. Wächter der Nacht
5. Im Lande Mordor
6. Elbenblut II
7. Wo die Schatten drohen
8. Das letzte Zeitalter
9. Das Juwel von Erebor
10. Ein letzter Atemzug
11. Nicht mehr weit

MISTY ROUTE (Metal Alternatif, Grèce) a sorti son nouveau disque Ethos sur Bitume Prods. Tracklist :

1.Hail
2.Last Night's Dream
3.Born With A Price Tag
4.Blind God
5.No Destination
6.The Corridor
7.Freedom
8.Dictator

HAUTAJAISYÖ (Death/Thrash, Finlande) a sorti son nouvel opus Surun paino chez Inverse Records. Tracklist :

01. Surun Paino
02. Maan Nielemä
03. Kuusi Kantajaa
04. Kasvoton Kuljettaja
05. Hetki Viimeinen
06. Lyhyt Matka Hautaan
07. Eloton
08. Haaskalinnut Minut Muistaa


MACHINE CULT RITUAL (Industrial Death/Doom, Danemark) sortira son premier long-format Occult Mechanics le 3 avril via LÆBEL. Tracklist :

1. The Cross Burns
2. Dirt In Your Mouth
3. Withered
4. The Beyond
5. Blood On The Stone
6. A Soul Adrift
7. Sickness
8. A Beacon For The Fallen

EXORCIZPHOBIA (Thrash Metal, République Tchèque) sortira son nouvel album Neurosis Unbound le 14 avril sur Doomentia Records. Tracklist :

01. True Lie
02. Hell in Veins
03. Addicted
04. Neurosis Unbound
05. Pain Monopoly
06. Magical Formula
07. Global Cooldown
08. Cold
09. Growing Back Home

VERDUN ((Post) Hardcore, France) a dévoilé un extrait de son nouvel album intitulé Abyssal Womb qui sortira dans le courant de l'année via Transcending Obscurity Records. "Silent Witness" se découvre ci-dessous :

GORUPTED (Brutal Death/Goregrind, France) a sorti Octember Rain, un split avec ASSUR (Grindcore/Death, Belgique). Le premier titre est en écoute sur le Bandcamp du projet parisien.

Prévu pour mercredi via Me Saco Un Ojo Records, le nouvel album des Allemands de TERATOMA (Death Metal, Allemagne) intitulé Longing Voracity est à découvrir en intégralité ci-dessous :

01. Exordium
02. Longing Voracity
03. Chaotic Bewilderment
04. Ravaged And Absorbed
05. Perpetual Anguish
06. Circle Of Perdition
07. Interim
08. Festering Realm
09. Spewing Atrocities
10. Stertorous Whisper
Thrasho Keyser + Jean-Clint + Lestat + AxGxB
24 Mars 2026

