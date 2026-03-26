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(Lien direct) DIMMU BORGIR (Metal Cinématique, Norvège) a dévoilé le tracklisting et un extrait de son nouvel album intitulé Grand Serpent Rising prévu pour le 22 mai via Nuclear Blast. L'ensemble se découvre ici :



1. Tridentium

2. Ascent

3. As Seen In The Unseen

4. The Qryptfarer

5. Ulvgjeld & Blodsodel

6. Repository Of Divine Transmutation

7. Slik Minnes En Alkymist

8. Phantom Of The Nemesis

9. The Exonerated

10. Recognizant

11. At The Precipice Of Convergence

12. Shadows Of A Thousand Perceptions

13. Gjǫll



