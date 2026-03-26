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(Lien direct) MIZERY (Hardcore, USA) a sorti la semaine dernière un nouvel EP éponyme via Flatspot Records. Après le clip de "The Weapon Pt. II", voici celui de "Renegade Rhythm" à découvrir ci-dessous :



01. Renegade Rhythm

02. 99 To 1

03. The Weapon

04. The Weapon Pt. II

05. Through A Bullet Hole

06. Eulogy



