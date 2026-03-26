chargement...
haut de page
Classic
Remontez pour accéder au menu
143 visiteurs
:: Invité »
se connecter
»
s'enregistrer
ACCUEIL
Accueil
Les news
Les sorties
Podcasts
Radio
Newsletters
Ne ratez pas !
GROUPES
Par nom
Par pays
Par intérêt
Liste complète
CHRONIQUES
Par parution
Par date de sortie
Par année
Extraits musicaux
Clips
Albums cultes
Labels
INTERVIEWS
Par parution
Par année
Le TKA!
CONCERTS
Live reports
Photos
DOSSIERS
Dossiers
Bilans
Présentations
INTERACTIVITE
Commentaires
Sondages
Photo mystère
Blindtests
TSMWE
THRASHO inc.
La Team
Les lecteurs
Les webzines
La Thrashothèque
Liens
Presse
Stats
CONTACT
Nous contacter
Recrutement
Faire un don
Boutique
Facebook
Twitter
Demander une chronique
FAQ
Avancée
LES SORTIES
Harrowed
The Eternal Hunger
Cryptic Shift
Overspace & Supertime
Serpent Icon
Tombstone Stories (EP)
Calendrier des sorties
REMEMBER
Today Is The Day
Today Is The Day
(26/03/1996)
COMMENTAIRES
Six Feet Under - Nightmares... (C)
Par witch99
Teratoma - Longing Voracity (C)
Par DeathDeath
Bent Sea - The Dormant Ruin (C)
Par AxGxB
Fulci - Duck Face Killings (C)
Par AxGxB
Harrowed - The Eternal Hunger (C)
Par Keyser
Fulci - Opening The Hell Gates (C)
Par AxGxB
Stabbing - Eon Of Obcenity (C)
Par AxGxB
Puteraeon - Mountains of Ma... (C)
Par gulo gulo
Protrusion - The Last Suppu... (C)
Par Keyser
10 ans de vidéo SAKRIFISS /... (D)
Par Sosthène
Cryptic Shift - Overspace &... (C)
Par MoM
Mutagenic Host - The Diseas... (C)
Par isotaupe
Possession - The Mother Of ... (C)
Par Dantefever
Glassbone - Ruthless Savage... (C)
Par Sosthène
Les news du 26 Mars 2026
News
Les news du 26 Mars 2026
Mizery
»
(Lien direct)
MIZERY
(Hardcore, USA) a sorti la semaine dernière un nouvel EP éponyme via Flatspot Records. Après le clip de "The Weapon Pt. II", voici celui de "Renegade Rhythm" à découvrir ci-dessous :
01. Renegade Rhythm
02. 99 To 1
03. The Weapon
04. The Weapon Pt. II
05. Through A Bullet Hole
06. Eulogy
AxGxB
26 Mars 2026
VOIR AUSSI
Les news du 25 Mars 2026
Cryptworm - Terror - Mangled Recrement - Vomitory - Dimmu Borgir - Forsmán - Chronic Hate - Zerre - Malebeste - The Absolution Sequence - Türböwitch - Battlegrave - Kõdu - Urluk - Aerdryk - Lloth - Aggressive Perfector - Vow - Këkht Aräkh
AJOUTER UN COMMENTAIRE
Vous devez être enregistré(e) et connecté(e) pour participer.
GROUPES DU JOUR
Mizery
Hardcore - 2012 - Etats-Unis
Summoning Hellgates
Spear Of Conquest (EP)
Lire la chronique
Slave One
The Seraphic Conspiracy
Lire la chronique
Gusoh
青穢 (Aokegare)
Lire la chronique
Accept Death
Accept Death
Lire la chronique
Keys To The Astral Gates And Mystic Doors
Anathema (Démo)
Lire la chronique
Perpetual Warfare
The Age of War
Lire la chronique
Vaulderie
Sanguinoctum
Lire la chronique
Void Paradigm
Tout ira mieux sans nous
Lire la chronique
Chiaroscvro
Ermitage
Lire la chronique
Loupobuli
Prouvença Discordia (Comp...
Lire la chronique
Tårfödd
Mörker täcker livets ljus
Lire la chronique
Vertige
Chute-Libre
Lire la chronique
Deftones
Saturday Night Wrist
Lire la chronique
Necrofier
Transcend Into Oblivion
Lire la chronique
God Against Humanity
The Judgement
Lire la chronique
Leviathan
Tentacles of Whorror
Lire la chronique
Teratoma
Longing Voracity
Lire la chronique
Antrisch
Expedition III: Renitenzpfa...
Lire la chronique
Alkaloid
Bach Out Of Bounds (Live)
Lire la chronique
Ardente
Aux Portes De L'Horizon (EP)
Lire la chronique
Interview d'Emmanuel Haeussler pour son livre « Piece Of My Mind »
Lire l'interview
Haunting The Castle VI
Mournful Congregation + Asc...
Lire le live report
Epigram
Obsolescent
Lire la chronique
Fulci
Opening The Hell Gates
Lire la chronique
Harrowed
The Eternal Hunger
Lire la chronique
La photo mystère du 16 Mars 2026
Jouer à la Photo mystère
Stabbing
Eon Of Obcenity
Lire la chronique
Bent Sea
The Dormant Ruin
Lire la chronique
Fuath
III
Lire la chronique
Puteraeon
Mountains of Madness
Lire la chronique
1999 - 2026 © THRASHOCORE
Powered by DeadEngine
ACCUEIL
Accueil
Les news
Les sorties
Podcasts
Radio
Newsletters
Ne ratez pas !
GROUPES
Par nom
Par pays
Par intérêt
Liste complète
CHRONIQUES
Par parution
Par date de sortie
Par année
Extraits musicaux
Clips
Albums cultes
Labels
INTERVIEWS
Par parution
Par année
Le TKA!
CONCERTS
Live reports
Photos
DOSSIERS
Dossiers
Bilans
Présentations
INTERACTIVITE
Commentaires
Sondages
Photo mystère
Blindtests
TSMWE
THRASHO inc.
La Team
Les lecteurs
Les webzines
La Thrashothèque
Liens
Presse
Stats
CONTACT
Nous contacter
Recrutement
Faire un don
Boutique
Facebook
Twitter
Demander une chronique
FAQ
Par witch99
Par DeathDeath
Par AxGxB
Par AxGxB
Par Keyser
Par AxGxB
Par AxGxB
Par gulo gulo
Par Keyser
Par Sosthène
Par MoM
Par isotaupe
Par Dantefever
Par Sosthène