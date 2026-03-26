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Les news du 26 Mars 2026

News
Les news du 26 Mars 2026 Mizery
»
(Lien direct)
MIZERY (Hardcore, USA) a sorti la semaine dernière un nouvel EP éponyme via Flatspot Records. Après le clip de "The Weapon Pt. II", voici celui de "Renegade Rhythm" à découvrir ci-dessous :

01. Renegade Rhythm
02. 99 To 1
03. The Weapon
04. The Weapon Pt. II
05. Through A Bullet Hole
06. Eulogy
Thrasho AxGxB
26 Mars 2026

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