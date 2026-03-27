Les news du 27 Mars 2026

Les news du 27 Mars 2026 Frozen Soul - Tyrannus - Barbaric Oath - Sicarius - Blood Countess
FROZEN SOUL (Death Metal, Etats-Unis) a dévoilé un troisième extrait de son nouvel album intitulé No Place Of Warmth prévu pour le 8 mai via Century Media. "Invoke War" s'écoute ici :

TYRANNUS (Death/Black/Thrash, Écosse) a posté une vidéo pour le morceau "Reignfall" tiré de son nouveau disque Mournhold qui sort le 15 mai sur True Cult Records. Tracklist :

1. Violent Inheritance
2. Orbus Non Sufficit
3. Seize the Stars
4. Flesh Eternal
5. Reignfall
6. Mournhold
7. Back to Grey

BARBARIC OATH (Death Metal, Allemagne) sort aujourd'hui son premier EP Sword, Sorcery, Vengeance chez Caligari Records. Tracklist :

1. Crom Cult
2. Sword and Sorcerer
3. Bestial Witchery
4. Dragon Lord
5. For Victory... (The Warrior Path)

SICARIUS (Black Metal, USA) a dévoilé le morceau-titre "Nex" (feat. Charles Hedger de Mayhem) de son nouvel opus prévu le 10 avril via Adirondack Black Mass. Tracklist :

1. Cold Death
2. Opened Obsidian Gateways
3. No Witnesses
4. Crashing Into The Abyss
5. Banshee
6. Daggers Down
7. The Hunger We Cannot Sate
8. An Aptitude For Elimination
9. Ambuscade
10. Nex (feat. Charles Hedger)


BLOOD COUNTESS (Black Metal, Angleterre) a mis en ligne le morceau "The Scavenger's Daughter" extrait de son nouvel album Imperatrix Sanguinis à venir le 24 avril sur Dominance of Darkness Records. Tracklist :

1. Chains of Misdeed
2. Sadistic Marchioness
3. A Humiliating Plea for the Glorification of Erotic Suffering
4. The Scavenger's Daughter
5. Shackles of Sin
6. Purge of Trencin
7. Schadenfreude
8. Anna Nádasdy
Thrasho Jean-Clint + Keyser
27 Mars 2026

2 COMMENTAIRE(S)

Jean-Clint citer
Jean-Clint
27/03/2026 12:09
isotaupe a écrit : Le morceau de Frozen soul est cool. Dommage qu'il y ait Rob Flynn dessus...

Ahah c'est pas faux oui... à voir pour ce nouvel album, pour l'instant les extraits m'ont moyennement convaincu
isotaupe citer
isotaupe
27/03/2026 10:55
Le morceau de Frozen soul est cool. Dommage qu'il y ait Rob Flynn dessus...

