SICARIUS (Black Metal, USA) a dévoilé le morceau-titre "Nex" (feat. Charles Hedger de Mayhem) de son nouvel opus prévu le 10 avril via Adirondack Black Mass. Tracklist :
1. Cold Death
2. Opened Obsidian Gateways
3. No Witnesses
4. Crashing Into The Abyss
5. Banshee
6. Daggers Down
7. The Hunger We Cannot Sate
8. An Aptitude For Elimination
9. Ambuscade
10. Nex (feat. Charles Hedger)
BLOOD COUNTESS (Black Metal, Angleterre) a mis en ligne le morceau "The Scavenger's Daughter" extrait de son nouvel album Imperatrix Sanguinis à venir le 24 avril sur Dominance of Darkness Records. Tracklist :
1. Chains of Misdeed
2. Sadistic Marchioness
3. A Humiliating Plea for the Glorification of Erotic Suffering
4. The Scavenger's Daughter
5. Shackles of Sin
6. Purge of Trencin
7. Schadenfreude
8. Anna Nádasdy
27/03/2026 12:09
Ahah c'est pas faux oui... à voir pour ce nouvel album, pour l'instant les extraits m'ont moyennement convaincu
27/03/2026 10:55