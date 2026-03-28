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Les news du 28 Mars 2026 Ayreon
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(Lien direct)
AYREON (Metal Progressif, Pays-Bas) a dévoilé le trailer de son prochain DVD 30th Anniversary - An Amazing Flight Through Time qui paraîtra le 22 mai.

Thrasho Sosthène
28 Mars 2026

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