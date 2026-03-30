Les news du 30 Mars 2026
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Les news du 30 Mars 2026 Eternal Evil - Acid Death - Aurora Borealis
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|ETERNAL EVIL (Black/Thrash, Suède) vient de dévoiler un premier extrait de son nouvel opus Forever Feared qui sortira le 29 mai via Listenable Records. "Eyes Of Wrath" se découvre ici :
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|ACID DEATH (Progressive Death/Thrash, Grèce) a mis en ligne un nouveau single intitulé "Forging The Chains". Vous pouvez notamment l'écouter sur Spotify. Celui-ci est extrait de son dernier opus Evolution paru en novembre 2025 via 7hard. Le titre a été remixé pour l'occasion.
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|AURORA BOREALIS (Black/Death, USA) a dévoilé le morceau "Millisecond Pulsar" extrait de son nouvel album Disillusioned By The Illusion à venir le 24 avril sur Non Serviam Records. Tracklist :
01 Disillusioned By The Illusion
02 Millisecond Pulsar
03 Brimstone Rain
04 Betrayal At The Gates
05 Molten Sea
06 Phase Transition
07 Darkness His Canopy
08 Night Cannibals
09 Those Yet To Come
10 The Light Was Fire
11 Your Penumbra
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