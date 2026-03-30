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(Lien direct) AURORA BOREALIS (Black/Death, USA) a dévoilé le morceau "Millisecond Pulsar" extrait de son nouvel album Disillusioned By The Illusion à venir le 24 avril sur Non Serviam Records. Tracklist :



01 Disillusioned By The Illusion

02 Millisecond Pulsar

03 Brimstone Rain

04 Betrayal At The Gates

05 Molten Sea

06 Phase Transition

07 Darkness His Canopy

08 Night Cannibals

09 Those Yet To Come

10 The Light Was Fire

11 Your Penumbra



