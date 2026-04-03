(Lien direct) DEAD VOID (Death / Doom, Danemark) sortira son nouvel album intitulé Cranial Devastation le 6 juin prochain sur Dark Descent Records et Me Saco Un Ojo Records. En voici un premier extrait avec le titre "Regurgitation Of Ancient Manifestations" à découvrir ci-dessous :



01. Regurgitation Of Ancient Manifestations

02. Isolation's Hold

03. Phantosmial Stench Of Decay

04. Cranial Devastation

05. Jeg Kan Ikke Flygte Fra Mig Selv



<a href="https://darkdescentrecords.bandcamp.com/album/cranial-devastation">Cranial Devastation de Dead Void</a>