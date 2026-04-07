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(Lien direct) SAASTA (Doom/Death, Finlande) a mis en ligne un nouveau single intitulé "The Coffin" et extrait de son nouvel album Cesspool à venir le 8 mai sur Inverse Records.



01. The Leeches

02. The Caricature

03. The Coffin

04. The Imposter

05. The Plagued

06. The March

07. The Envy

08. The Maelstrom

09. The Woe

10. The Ironclad

11. The Entrencher

12. The Retribution



