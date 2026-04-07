SARCASM (Death/Black mélodique, Suède) a dévoilé un deuxième extrait de son nouvel album intitulé Lifeforce Omnibound qui sortira le 29 mai via Hammerheart Records. "Essence Of Existence" se découvre ici :
NUCLEAR TOMB (Progressive Thrash/Death Metal, Etats-Unis) a dévoilé le tracklisting et un extrait de son nouvel album intitulé Epoch Inhumane prévu pour le 12 juin via Rotted Life Records. L'ensemble se découvre ici :
1. Watch The Skies
2. Falling Out The World Of Lies
3. Unbowed And Averse
4. Faithless Continuum
5. Broken Promise, Barren Essence
6. Lifeless Transformation
7. Butcher's Lament
8. Terminally Emboldened
9. The Coward's Cruise
10. Epoch Inhumane
