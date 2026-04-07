Les news du 7 Avril 2026

News
Les news du 7 Avril 2026 Mezzrow - Sarcasm - Archspire - Deathstorm - Nuclear Tomb - Black Cilice - Atronos - Saasta
MEZZROW (Thrash, Suède) vient de publier un single inédit intitulé "As The Flames Rise" qui s'écoute ici :

SARCASM (Death/Black mélodique, Suède) a dévoilé un deuxième extrait de son nouvel album intitulé Lifeforce Omnibound qui sortira le 29 mai via Hammerheart Records. "Essence Of Existence" se découvre ici :

ARCHSPIRE (Death technique moderne, Canada) vient de publier un nouvel album de son album Too Fast To Die qui sortira ce vendredi en autoproduction. "The Vessel" s'écoute ci-dessous :

DEATHSTORM (Thrash, Autriche) a dévoilé un deuxième extrait de son nouvel album intitulé Cascophonies qui sortira le 22 mai via Dying Victims Productions. "Mount Eerie" s'écoute ici :

NUCLEAR TOMB (Progressive Thrash/Death Metal, Etats-Unis) a dévoilé le tracklisting et un extrait de son nouvel album intitulé Epoch Inhumane prévu pour le 12 juin via Rotted Life Records. L'ensemble se découvre ici :

1. Watch The Skies
2. Falling Out The World Of Lies
3. Unbowed And Averse
4. Faithless Continuum
5. Broken Promise, Barren Essence
6. Lifeless Transformation
7. Butcher's Lament
8. Terminally Emboldened
9. The Coward's Cruise
10. Epoch Inhumane

BLACK CILICE (Black Metal, Portugal) propose en écoute le morceau "Into the Inner Temple" tiré de son nouveau disque Votive Fire prévu le 1er mai chez Iron Bonehead Productions. Tracklist :

1. Released by Fire [10:25]
2. Vows Sworn for Centuries [7:17]
3. Into the Inner Temple [7:05]
4. Deconstruction of All Realities [8:56]

ATRONOS (Black Metal, Allemagne) sortira son nouvel opus Gram le 30 avril via Purity Through Fire. Tracklist :

1. Geisterflug
2. Ein Raunen im Sturm
3. Kummertreiben
4. Knochen
5. Mit Hass im Aug' und Stahl im Blut
6. Titanisches Erbe
7. Richtschwert deiner Sünde
8. Stolz
9. In Ketten
10. Zorn

SAASTA (Doom/Death, Finlande) a mis en ligne un nouveau single intitulé "The Coffin" et extrait de son nouvel album Cesspool à venir le 8 mai sur Inverse Records.

01. The Leeches
02. The Caricature
03. The Coffin
04. The Imposter
05. The Plagued
06. The March
07. The Envy
08. The Maelstrom
09. The Woe
10. The Ironclad
11. The Entrencher
12. The Retribution
Thrasho Jean-Clint + Keyser
7 Avril 2026

