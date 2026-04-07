Les news du 7 Avril 2026

Les news du 7 Avril 2026 Mezzrow - Sarcasm - Archspire - Deathstorm - Nuclear Tomb - Black Cilice - Atronos - Saasta

» (Lien direct) MEZZROW (Thrash, Suède) vient de publier un single inédit intitulé "As The Flames Rise" qui s'écoute ici :





» (Lien direct) SARCASM (Death/Black mélodique, Suède) a dévoilé un deuxième extrait de son nouvel album intitulé Lifeforce Omnibound qui sortira le 29 mai via Hammerheart Records. "Essence Of Existence" se découvre ici :





» (Lien direct) ARCHSPIRE (Death technique moderne, Canada) vient de publier un nouvel album de son album Too Fast To Die qui sortira ce vendredi en autoproduction. "The Vessel" s'écoute ci-dessous :





» (Lien direct) DEATHSTORM (Thrash, Autriche) a dévoilé un deuxième extrait de son nouvel album intitulé Cascophonies qui sortira le 22 mai via Dying Victims Productions. "Mount Eerie" s'écoute ici :





» (Lien direct) NUCLEAR TOMB (Progressive Thrash/Death Metal, Etats-Unis) a dévoilé le tracklisting et un extrait de son nouvel album intitulé Epoch Inhumane prévu pour le 12 juin via Rotted Life Records. L'ensemble se découvre ici :



1. Watch The Skies

2. Falling Out The World Of Lies

3. Unbowed And Averse

4. Faithless Continuum

5. Broken Promise, Barren Essence

6. Lifeless Transformation

7. Butcher's Lament

8. Terminally Emboldened

9. The Coward's Cruise

10. Epoch Inhumane





» (Lien direct) BLACK CILICE (Black Metal, Portugal) propose en écoute le morceau "Into the Inner Temple" tiré de son nouveau disque Votive Fire prévu le 1er mai chez Iron Bonehead Productions. Tracklist :



1. Released by Fire [10:25]

2. Vows Sworn for Centuries [7:17]

3. Into the Inner Temple [7:05]

4. Deconstruction of All Realities [8:56]





» (Lien direct) ATRONOS (Black Metal, Allemagne) sortira son nouvel opus Gram le 30 avril via Purity Through Fire. Tracklist :



1. Geisterflug

2. Ein Raunen im Sturm

3. Kummertreiben

4. Knochen

5. Mit Hass im Aug' und Stahl im Blut

6. Titanisches Erbe

7. Richtschwert deiner Sünde

8. Stolz

9. In Ketten

10. Zorn





» (Lien direct) SAASTA (Doom/Death, Finlande) a mis en ligne un nouveau single intitulé "The Coffin" et extrait de son nouvel album Cesspool à venir le 8 mai sur Inverse Records.



01. The Leeches

02. The Caricature

03. The Coffin

04. The Imposter

05. The Plagued

06. The March

07. The Envy

08. The Maelstrom

09. The Woe

10. The Ironclad

11. The Entrencher

12. The Retribution





