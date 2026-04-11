Les news du 11 Avril 2026
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Les news du 11 Avril 2026 Damnation Aeon - The Modern Age Slavery - Faded Remembrance
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|DAMNATION AEON (Avant-garde Blackened Death Metal, Ukraine) vient de sortir son premier long-format In Flame We Trust via Eclectic Productions. Tracklist :
1. Vagaries Of Perception
2. Exaltation
3. Feast Of Worms
4. Slave
5. Bates Of Sheol
6. For The Dead, The Living And The Uborn
7. In Flame We Trust
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|THE MODERN AGE SLAVERY (Deathcore, Italie) a mis en ligne une vidéo pour son nouveau single "The War Within" extrait de son prochain EP 1969 | No One Jokes at God à venir cet automne.
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|Un peu plus d'un an après la sortie de son troisième album Dying Age, le projet FADED REMEMBRANCE (Gothic/Doom/Death, Hongrie) prévoit la sortie de son nouvel opus The Blessing of Downfall le 15 mai sur le label Bitume Prods. Le one-man band vient de dévoiler "Shadowhaunt", un deuxième extrait. Le single est disponible sur les plateformes de streaming, et le clip vidéo est accessible sur YouTube.
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