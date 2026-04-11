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(Lien direct) Dying Age, le projet FADED REMEMBRANCE (Gothic/Doom/Death, Hongrie) prévoit la sortie de son nouvel opus The Blessing of Downfall le 15 mai sur le label Bitume Prods. Le one-man band vient de dévoiler "Shadowhaunt", un deuxième extrait. Le single est disponible sur les plateformes de streaming, et le clip vidéo est accessible sur YouTube.



