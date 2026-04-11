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Les news du 11 Avril 2026

News
Les news du 11 Avril 2026 Damnation Aeon - The Modern Age Slavery - Faded Remembrance
»
(Lien direct)
DAMNATION AEON (Avant-garde Blackened Death Metal, Ukraine) vient de sortir son premier long-format In Flame We Trust via Eclectic Productions. Tracklist :

1. Vagaries Of Perception
2. Exaltation
3. Feast Of Worms
4. Slave
5. Bates Of Sheol
6. For The Dead, The Living And The Uborn
7. In Flame We Trust

»
(Lien direct)
THE MODERN AGE SLAVERY (Deathcore, Italie) a mis en ligne une vidéo pour son nouveau single "The War Within" extrait de son prochain EP 1969 | No One Jokes at God à venir cet automne.

»
(Lien direct)
Un peu plus d'un an après la sortie de son troisième album Dying Age, le projet FADED REMEMBRANCE (Gothic/Doom/Death, Hongrie) prévoit la sortie de son nouvel opus The Blessing of Downfall le 15 mai sur le label Bitume Prods. Le one-man band vient de dévoiler "Shadowhaunt", un deuxième extrait. Le single est disponible sur les plateformes de streaming, et le clip vidéo est accessible sur YouTube.
Thrasho Keyser
11 Avril 2026

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