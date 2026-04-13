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(Lien direct) TRUCK VIOLENCE (Hardcore / Noise / Folk, Canada) vient de signer sur The Flenser Records. Le groupe sortira le 26 juin prochain son nouvel album intitulé The Weathervane Is My Body. En voici un premier extrait avec le clip de "New Jesus" à découvrir ci-dessous :



01. My Dog Would Fuck The Air

02. Jaundiced And Reaching For A Mother

03. Compelled By Christy

04. House Caught Fire

05. New Jesus

06. Your Name, It's Walking

07. Stomach As A Tower And The Globules Descending

08. Gerard, Be Quiet

09. Kindly, Wash Yourself



