Les news du 13 Avril 2026
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Les news du 13 Avril 2026 Truck Violence - Draconian - Spirit Adrift
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|TRUCK VIOLENCE (Hardcore / Noise / Folk, Canada) vient de signer sur The Flenser Records. Le groupe sortira le 26 juin prochain son nouvel album intitulé The Weathervane Is My Body. En voici un premier extrait avec le clip de "New Jesus" à découvrir ci-dessous :
01. My Dog Would Fuck The Air
02. Jaundiced And Reaching For A Mother
03. Compelled By Christy
04. House Caught Fire
05. New Jesus
06. Your Name, It's Walking
07. Stomach As A Tower And The Globules Descending
08. Gerard, Be Quiet
09. Kindly, Wash Yourself
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|DRACONIAN (Doom gothique, Suède) a dévoilé un nouvel extrait de son album In Somnolent Ruin prévu pour le 8 mai via Napalm Records. "Misanthrope River" se découvre ci-dessous :
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|SPIRIT ADRIFT (Doom trad', Etats-Unis) vient d'annoncer dans la foulée de la sortie son nouvel album Infinite Illumination l'arrêt immédiat de ses activités après onze ans d'existence.
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