Les news du 14 Avril 2026 Phantom - Funebrarum
|»
|PHANTOM (Speed / Thrash, Mexique) sortira son troisième album intitulé Not Midnight Yet le 26 juin prochain sur High Roller Records. Un premier extrait est à découvrir ci-dessous :
01. Hordes Of Bats
02. Out Of The Mausoleum
03. Dracula's Curse
04. Morgenstern/Iron Strike
05. The Pale Remains Of Time
06. Summoned To Kill
07. Not Midnight Yet
08. Solomonari
09. Sepulchral Majesty
10. Curse Your Name
11. A Trail Full Of Sorrows
12. Echoes From The Fights
|
|»
|FUNEBRARUM (Death Metal, USA) sortira son nouvel album intitulé Beckoning The Void Of Eternal Silence le 29 mai prochain sur Pulverised Records. En voici un nouvel extrait avec le titre "From Rotting Burial Shrouds" à découvrir ci-dessous :
01. The Arrival (Intro)
02. Beckoning The Void Of Eternal Silence
03. Sa Nagba Amāru
04. Through The Barren Halls Of Grieving Emptiness
05. Into Dark Domains
06. Ancestral Manor (Intro)
07. Anhela Odor Mortuorum (The Adepts)
08. From Rotting Burial Shrouds
09. Turning The Stones Of Torment
10. The Whispering Cathedral
11. Epilogue
|
